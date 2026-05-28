Suiza: las autoridades califican como "ataque terrorista" el apuñalamiento en la estación de tren cerca de Zúrich

Publicado por Carlos Dominguez 28 de mayo, 2026

Un hombre de 31 años hirió este jueves por la mañana a tres personas con un cuchillo en la estación central de trenes de Winterthur, al noreste de Zúrich, mientras gritaba repetidamente "Allahu Akbar" (“Dios es el más grande”), según testigos y videos difundidos en medios locales.

Un funcionario regional de seguridad calificó el ataque como un acto terrorista. "Estoy haciendo una excepción al calificar esto como un ataque terrorista", declaró Mario Fehr, responsable de seguridad del cantón suizo de Zúrich, a los periodistas, mientras que el comandante de la policía Marius Weyermann afirmó que "está claro por la escena que el motivo de este acto debe buscarse en el ámbito de la radicalización y el extremismo".

Tres víctimas hospitalizadas

El ataque ocurrió poco después de las 8:30 am hora local. La policía cantonal de Zúrich informó que el sospechoso, un ciudadano suizo de 31 años, fue detenido en el lugar sin ofrecer resistencia.

Las tres víctimas, todos hombres suizos de 28, 43 y 52 años, fueron trasladadas al hospital. Una de ellas presenta heridas de gravedad, aunque ninguna corre riesgo vital, según las autoridades.

Testigos y videos del incidente

Varios testigos citados por el diario suizo Blick aseguraron haber escuchado al agresor gritar “Allahu Akbar" entre cinco y seis veces de forma agitada. Videos grabados con teléfonos móviles muestran al hombre, con cabello largo oscuro y barba, corriendo frente a la estación con el brazo derecho en alto mientras profiere los gritos.

En las imágenes se ve al atacante pasar cerca de un grupo de niños que aparentemente participaban en una excursión escolar, sin atacarlos.