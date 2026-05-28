El amanecer vendrá: Cuba será libre, próspera y plural

Publicado por Diane Hernández 28 de mayo, 2026

Sacerdote católico, escritor y una de las voces más reflexivas de la Cuba contemporánea, el padre Alberto Reyes se ha ganado el respeto y la atención de miles de cubanos dentro y fuera de la isla por su mirada crítica sobre la realidad social, política y espiritual del país. Desde sus escritos y homilías, ha abordado temas como el miedo, la pérdida de esperanza, la emigración masiva y la necesidad de recuperar la dignidad humana en medio de la crisis cubana.

En esta entrevista exclusiva para Voz Media, el padre Reyes habla con franqueza sobre el presente de Cuba, el desencanto de la juventud, el dolor del exilio y el papel que puede desempeñar la Iglesia en tiempos de incertidumbre. También reflexiona sobre la libertad, la responsabilidad ciudadana y la importancia de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles.

Con un discurso profundamente humano y cercano, el sacerdote ofrece una mirada serena pero crítica sobre el país, en una conversación que invita tanto a la reflexión como al diálogo sobre el futuro de Cuba y de quienes aún sueñan con verla cambiar.