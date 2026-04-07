JD Vance ofrece un respaldo sin precedentes a Viktor Orbán en Hungría a días de las elecciones parlamentarias

Publicado por Carlos Dominguez 7 de abril, 2026

El vicepresidente JD Vance brindó este martes un apoyo explícito y contundente al primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien busca la reelección en las elecciones parlamentarias del próximo domingo 12 de abril.

Vance ofreció un discurso en Hungría en el acto del Día de la Amistad Húngaro‑Estadounidense. Durante su intervención, el vicepresidente declaró abiertamente que estaba en Budapest "para ayudar tanto como sea posible" a la reelección del líder conservador y llamó a los presentes a defender la soberanía nacional.

Antes de empezar su discurso, Vance llamó por teléfono al presidente Trump y puso la conversación en altavoz para que miles de simpatizantes de Orbán pudieran escucharlo. "Amo a Hungría y amo a Viktor, se los digo", dijo el presidente. "Es un hombre fantástico. Hemos tenido una relación extraordinaria y él hace su trabajo. ¿Recuerdan esto? No permitió que la gente irrumpiera en su país e invadiera su país como otros han hecho y arruinado los suyos".

Vance insta a votar por Orbán frente a Bruselas

El vicepresidente subrayó que Hungría ha mantenido principios que considera esenciales para la identidad y la cohesión de un país. "Bajo el liderazgo de Viktor Orbán, ustedes han conservado los bienes civilizatorios que hacen que un país valga la pena vivir en él. Soberanía, prosperidad, historia, un sentido de comunidad nacional, la naturaleza redentora de traer nueva vida y nuevas familias al mundo. Esta es una responsabilidad impresionante y difícil, porque en gran parte de Occidente crece la incertidumbre sobre si estas cosas importan o si vale la pena luchar por ellas. Pero no aquí".

Vance también destacó que Hungría "se ha enfrentado a los burócratas y a los nihilistas" y preguntó directamente a los asistentes: "¿Lo harán de nuevo? ¿Se plantarán contra los burócratas en Bruselas? ¿Defenderán la soberanía y la democracia? ¿Defenderán la civilización occidental? ¿Defenderán la libertad, la verdad y al Dios de nuestros padres?".

El discurso fue recibido con gran entusiasmo por los simpatizantes de Orbán presentes en el acto, especialmente cuando el vicepresidente lanzó un llamado a la acción. "Entonces, amigos míos, vayan a las urnas este fin de semana, apóyen a Viktor Orbán porque él está con ustedes y representa todas estas cosas. Dios bendiga a Hungría y Dios bendiga a los Estados Unidos de América".

Críticas de Vance a la Unión Europea

Antes, en una rueda de prensa junto al líder húngaro, Vance arremetió contra lo que calificó como una injerencia "vergonzosa" de la Unión Europea en las elecciones húngaras.

El vicepresidente también acusó a los burócratas de Bruselas de intentar "destruir la economía de Hungría", debilitar su independencia energética y elevar los costos para los ciudadanos húngaros simplemente "porque odian a este tipo", refiriéndose a Orbán.