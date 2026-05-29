JD Vance afirma que EEUU e Irán están "muy cerca" de firmar un memorando de entendimiento para extender el alto el fuego

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de mayo, 2026

El vicepresidente JD Vance declaró este jueves que Washington y Teherán están "muy cerca" de firmar un memorando de entendimiento (MOU) de 60 días que extendería el, hasta ahora, inestable alto el fuego vigente.

El MOU permitiría reabriría el Estrecho de Ormuz, punto clave del estancamiento de las negociaciones, e iniciaría conversaciones para limitar el programa nuclear iraní.

Según reportaron Axios y Fox News, los negociadores de ambos países ya llegaron a un entendimiento sobre los términos del MOU, pero el presidente Donald Trump aún no ha dado su visto bueno. Funcionarios estadounidenses indicaron que sus contrapartes iraníes comunicaron a través de mediadores que tenían los avales internos necesarios y estaban listos para firmar. "El presidente transmitió a los mediadores que quiere unos días para pensarlo", dijo un funcionario estadounidense a Axios. Trump, según los reportes, habló este jueves con el emir de Qatar, el jeque Tamim al-Thani —mediador clave en el proceso— para tratar el tema. Según la misma fuente, el mandatario quiere asegurarse de que Irán no se retracte en el último momento y también desea observar cómo evoluciona el debate político interno antes de decidir. Eso podría llevar unos días.

Vance, quien lideró el equipo negociador en las conversaciones de abril en Islamabad, Pakistán, fue cauteloso sobre los plazos. "Estamos yendo y viniendo sobre un par de puntos de redacción. Hemos avanzado mucho", dijo. "No puedo garantizar que lleguemos ahí... pero ahora mismo me siento bastante bien al respecto”.

¿Sigue el nudo nuclear?

El principal punto de conflicto entre ambas partes, además de la situación en el Estrecho de Ormuz, sigue siendo la cuestión nuclear. Trump reiteró que Irán no puede poseer un arma atómica: "Con la Operación Epic Fury, nuestros guerreros se aseguran de que el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo nunca obtenga un arma nuclear. Y no la obtendrá”. Teherán también trazó sus límites a través de Ebrahim Azizi, jefe del comité de seguridad nacional del parlamento iraní, quien señaló que sus condiciones innegociables incluyen el derecho a enriquecer uranio, mantener reservas de uranio enriquecido, controlar el Estrecho de Ormuz y la eliminación de las sanciones.

El acuerdo se negocia además en medio de una escalada que amenazó con descarrilar las conversaciones. El lunes, EEUU atacó embarcaciones de los Guardianes de la Revolución sorprendidas colocando minas en el Estrecho de Ormuz. El miércoles, fuerzas estadounidenses derribaron varios drones iraníes en la misma zona, horas antes de que Irán lanzara un misil balístico contra Kuwait —interceptado con éxito— en lo que CENTCOM calificó como una "flagrante violación del alto el fuego".

Esta es una historia en desarrollo