En Vivo | Irán ataca una base de EEUU en Oriente Medio en represalia por los últimos ataques y deja aún más en "respiración asistida" el alto el fuego

Publicado por Israel Duro 28 de mayo, 2026

El alto el fuego en Oriente Medio pende de un hilo, o, parafraseando a Donald Trump hace unos días, se encuentra "en respiración asistida" tras los ataques de EEUU "en defensa propia" a objetivos militares iraníes y la represalia de Teherán contra una base estadounidense en la región.

En el otro frente de la guerra, Israel sigue intensificando los ataques en Líbano para tratar de hacer el mayor daño posible a Hezbolá y frenar sus continuas violaciones de la tregua con ataques con drones. También continúa con operaciones en Gaza para descabezar la cúpula de Hamás.

Esto ha llevado al petróleo a romper con la racha bajista y volver a la senda alcista. Tras el intercambio de ataques entre Irán y EEUU, el incremento del precio del oro negro prácticamente se comió las rebajas de la jornada anterior.

Las horas corresponden al horario del Este (ET).

06:17 Irán atacó una base de EEUU en Oriente Medio en represalia por los bombardeos 12:17 28/05/2026 12:17 28/05/2026 Los Guardianes de la revolución iraní anunciaron que habían atacado una base estadounidense en la región en represalia por los bombardeos previos de EEUU contra objetivos militares en su territorio:



"Tras la agresión de esta mañana por parte del ejército invasor de EEUU. contra una localidad en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas utilizando proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada a las 4:50 am hora local)", dijeron los Guardias, según la emisora estatal iraní IRIB.



Los Guardias no proporcionaron detalles sobre la ubicación de la base, aunque el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas estaban respondiendo a un ataque "enemigo" el jueves.

05:30 El petróleo vuelve a subir ante el temor de que estalle de nuevo el conflicto en Oriente Medio 11:58 28/05/2026 11:58 28/05/2026 El petróleo rompió la senda bajista con fuertes subidas nada más conocerse los últimos ataques entre EEUU e Irán, que ponen en riesgo las negociaciones de paz y el alto el fuego.

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​Tras el cierre de las bolsas asiáticas, el barril de Brent del mar del Norte subía por encima de los 96 dólares por barril, mientras que el West Texas International alcanzaba los 90,32 dólares.

04:56 Irán confía en la FIFA para conseguir visados "de entradas múltiples" a EEUU para que sus jugadores puedan disputar el Mundial 11:56 28/05/2026 11:56 28/05/2026 Irán confía en que la FIFA ayude para obtener visados "de entradas múltiples" a Estados Unidos y que los jugadores de su selección, que tendrán su campo base en México, puedan disputar el Mundial, anunció este jueves el presidente de la Federación Iraní Mehdi Taj.



"La FIFA debería garantizar la expedición de un visado de entradas múltiples para que los jugadores puedan entrar en Estados Unidos y regresar a México", declaró Taj en un vídeo difundido por los medios locales.

04:22 Irán denuncia los ataques de EEUU como una violación del alto el fuego 11:52 28/05/2026 11:52 28/05/2026 La cancillería iraní condenó este jueves lo que calificó de violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, tras el ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, dijo que Irán "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional", y condenó la "retórica amenazante" de Washington contra la república islámica y Omán.

03:52 Muere una soldado israelí por el ataque de un dron en la frontera con Líbano 11:32 28/05/2026 11:32 28/05/2026 El ejército de Israel anunció este jueves que una soldado había muerto alcanzada por un dron explosivo lanzado por el grupo Hezbolá cerca de la frontera con Líbano, lo que eleva a 24 el número de muertos en sus filas desde comienzos de marzo.



La sargento Rotem Yanai, de 20 años, "cayó durante una operación militar en el norte de Israel", indicó el ejército en un breve comunicado.



Hasta ahora, 24 israelíes murieron -23 soldados y un contratista civil- desde la reanudación de las hostilidades con el grupo proiraní Hezbolá, a comienzos de marzo.

03:30 Irán afirma haber disparado contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz 11:20 28/05/2026 11:20 28/05/2026 Las fuerzas iraníes dispararon contra cuatro barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, informó este jueves la cadena estatal IRIB, el mismo día en que Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques en el sur de la república islámica.



"Cuatro embarcaciones intentaron cruzar el estrecho de Ormuz y entrar en el golfo Pérsico sin coordinarse con las fuerzas de seguridad", publicó IRIB en la plataforma de mensajería Telegram, al indicar que el incidente tuvo lugar alrededor de las 00:35 locales, pero sin dar detalles sobre el estado de los buques.

03:09 El Departamento del Tesoro sanciona a las autoridades iraníes que supervisan el estrecho de Ormuz 11:09 28/05/2026 11:09 28/05/2026 The United States Treasury announced sanctions Wednesday against Iran's Persian Gulf Strait Authority, Tehran's new agency that collects fees for traveling through the strategic Strait of Hormuz.



"The Iranian military's latest attempt to extort global maritime trade is proof that Economic Fury has left the regime desperate for cash," said Treasury Secretary Scott Bessent in a statement.