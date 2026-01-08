Venezuela: confirman la liberación de cinco presos políticos españoles
La medida llega tras el anuncio de Caracas de que excarcelará a un "número importante" de detenidos. Desde la Casa Blanca aseguraron que las puestas en libertad habían sido gracias a la estrategia de "máxima presión" de Trump.
España anunció este jueves la liberación de cinco de sus nacionales detenidos en Venezuela. Esta noticia se conoció poco después de que el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara que "un número importante" de detenidos estaban siendo liberados.
"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas", confirmó la puesta en libertad el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado. "España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".
Aunque el comunicado inicial no incluía los nombres de los liberados, la prensa española desveló poco después sus identidades: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel, hispano venezolana que se ha convertido en una figura destacada de la lucha por la libertad en el país caribeño.
Política
Algunos republicanos ya presionan por elecciones libres en Venezuela y advierten su desconfianza por Delcy Rodríguez
Emmanuel Alejandro Rondón
El medio Venezolano El Nacional adelantó también que, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón, habrían sido liberados otra decena de presos venezolanos como la abogada Nélida Sánchez y el político Enrique Márquez.
Son las primeras liberaciones de la sustituta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. La antes vicepresidente asumió funciones después de que el dictador depuesto y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados el 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos.
La propia Rodríguez había adelantado la medida un día antes, asegurando que era un gesto unilateral: "Es un gesto nuestro". Su hermano Jorge Rodríguez, a cargo del Parlamento, aseguró luego que era "un gesto orientado a la paz y a que nuestra República pueda desarrollarse en un clima de tranquilidad".
La Administración Trump celebró las informaciones, asegurando que se debían a la política de presión de Donald Trump: "Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando su máxima influencia para hacer lo correcto por los pueblos estadounidense y venezolano", declaró a la AFP la subsecretaria de prensa, Anna Kelly.
Acuerdo petrolífero con Estados Unidos
El plan prevé la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de forma inmediata. Estos serán administrados por la Administración Trump, que aseguró así podrá garantizar la transparencia y legalidad de los fondos.
El esquema petrolero correspondería a un plan más amplio de estabilización del país para luego garantizar la transición, según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio. El objetivo, según explicó, es ir saneando las cuentas venezolanas, para garantizar que el proceso de transición política sea exitoso.
El pacto, auspiciado por los Rodríguez, habría generado desconcierto en parte de las bases chavistas.
Al mismo tiempo, el Gobierno anunció tanto reuniones con empresas petroleras para dialogar sobre las reservas en territorio venezolano y capturas de buques petroleros con crudo procedente de Venezuela.