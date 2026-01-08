Las bases del chavismo reaccionan con decepción y desconcierto tras el acuerdo petrolero de Delcy Rodríguez con EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de enero, 2026

El acuerdo petrolero que permitirá la comercialización del crudo venezolano bajo control de Estados Unidos provocó una reacción de decepción y desconcierto entre las bases del chavismo, que expresaron su malestar en redes sociales tras el anuncio difundido por PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

En los comentarios al comunicado, numerosos seguidores chavistas cuestionaron que Washington pase a decidir el destino del petróleo venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro. “¿O sea que ahora estamos colonizados y ellos deciden todo? Esto no tiene sentido”, dijo un usuario claramente identificado como chavista. Otro mostró más indignación: “Nos mataron venezolanos, destruyeron el país y ahora los recompensamos dándoles petróleo”.

Los chavistas de base se sienten traicionados al ver cómo el régimen cede ante las órdenes de Trump.



Estos y más comentarios pueden verse en la cuenta de Instagram de PDVSA. pic.twitter.com/xLVsBZwwWS — Emanuel Figueroa (@EmaFigueroaC) January 7, 2026

Comentarios de chavistas a la claudicación de Delcy y Diosdado. pic.twitter.com/c85mKACdSz — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 7, 2026

La sensación de engaño para los seguidores chavistas fue recurrente. “La orden siempre fue clara: ni una gota de petróleo. Esto no se cree”, dijo otro seguidor, mientras varios mensajes apuntaban a la contradicción entre el discurso antiestadounidense de los altos jerarcas del régimen sostenido durante años y la nueva realidad del acuerdo.

La reacción también tuvo eco entre dirigentes regionales. En un video difundido en redes sociales, Joana Sánchez, gobernadora del estado Aragua, apareció visiblemente afectada y habló de “traición” tras la captura de Maduro y el anuncio del esquema petrolero, un mensaje que se viralizó rápidamente entre simpatizantes chavistas.

En contraste, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y ministro del Interior, buscado y acusado por EEUU por narcotráfico, no se ha pronunciado sobre el acuerdo, pese a que días antes había advertido públicamente que el petróleo venezolano no sería entregado a Estados Unidos.

“Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela”, había dicho Cabello la semana pasada. Sin embargo, este mismo miércoles dio su espaldarazo a la líder de facto de Venezuela, Delcy Rodríguez, elegida por Washington para liderar una transición tutelada.

En esa senda, el acuerdo con EEUU dejó al descubierto una fractura en la narrativa del chavismo, que durante más de dos décadas hizo de la soberanía petrolera y la confrontación con Washington uno de sus ejes discursivos para avivar a sus bases hoy decepcionadas y frustradas con sus líderes tras la captura de Maduro.