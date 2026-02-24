Cuatro años de guerra en Ucrania: Moscú sigue sin lograr sus objetivos, Kiev insiste en lograr la paz

Publicado por Williams Perdomo 24 de febrero, 2026

La guerra en Ucrania, desatada por la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, cumplió este martes cuatro años. Lo que comenzó como una ofensiva a gran escala con la expectativa de un rápido colapso de Kiev derivó en un conflicto prolongado en el que Rusia no ha conseguido materializar sus objetivos estratégicos iniciales. Así lo admiten voces del propio Gobierno ruso, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostiene que Moscú fracasó en su intento de someter al país.

Mientras tanto, Ucrania mantiene su apuesta por recuperar los territorios ocupados y alcanzar una paz que garantice su soberanía e integridad territorial.

"Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia", dijo Zelenski en un mensaje en video.

Añadió que su país está preparado para hacer todo lo posible para garantizar una paz fuerte.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó diciendo que aún no han "alcanzado plenamente" todos sus objetivos militares, pero muchos se han cumplido. Y prometió que seguirán luchando hasta lograrlos.

Cientos de miles de vidas se han perdido desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, confiado en una victoria rápida y sin esperar la feroz resistencia que encontraría.

Las negociaciones entre ambos bandos, retomadas el año pasado por impulso de Estados Unidos, no han logrado detener los combates, que han destruido ciudades enteras y forzado a millones de ucranianos a huir de su país.

Entre tanto, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó el martes a Kiev.

En un video resumió el objetivo de su visita: "Subraya nuestro compromiso duradero con la justa lucha de Ucrania" y envía "un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor: no cejaremos hasta que se restablezca la paz. Una paz en los términos de Ucrania".

En ese sentido, Zelenski reiteró este martes su llamado a la Unión Europea a establecer un calendario claro para la adhesión de su país al bloque porque, de lo contrario, Putin "encontrará la manera" de bloquearla "durante décadas".

Sin visos de salida Rusia, que ocupa actualmente cerca de 20% del territorio ucraniano, bombardea a diario áreas civiles e infraestructuras, lo que ha provocado la peor crisis energética desde el inicio de la invasión, agravada por un rudo invierno.



Los aliados occidentales de Kiev han impuesto fuertes sanciones a Moscú, obligando al país a reorientar sus exportaciones petroleras a nuevos mercados, sobre todo en Asia.



Pese al impacto de las sanciones, las fuerzas rusas han avanzado lentamente en los últimos meses, en especial en la región oriental del Donbás, epicentro de combates sangrientos y que Moscú quiere anexar.

La reconstrucción

La guerra de cuatro años ha devastado a Ucrania, que ya era uno de los países más pobres de Europa.

Según un informe conjunto del Banco Mundial, la UE y la ONU, publicado el lunes, el costo de la reconstrucción en la posguerra será de 558.000 millones de dólares en la próxima década.