Mike Johnson invita al hermano del empleado de la embajada israelí asesinado al Estado de la Unión

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de febrero, 2026

Hanan Lischinsky, hermano del asesinado empleado de la embajada israelí Yaron Lischinsky, asistirá el martes al discurso sobre el Estado de la Unión como invitado del presidente de la Cámara, Mike Johnson.

Yaron Lischinsky, de 30 años, y su pareja y colega Sarah Milgrim, de 26, fueron asesinados tras abandonar un acto del Comité Judío Americano en el Capital Jewish Museum de Washington DC el 21 de mayo. La pareja tenía previsto comprometerse en Israel la semana siguiente.

"A estos dos jóvenes diplomáticos de la Embajada de Israel, entregados a la causa de la paz y el uno al otro, se les robó el futuro en un violento acto de antisemitismo", declaró Johnson. "El hermano de Yaron, Hanan Lischinsky, ha demostrado un notable valor al arrojar luz sobre el extremismo que acabó con la vida de su hermano".

Johnson también habló en junio en un servicio conmemorativo bipartidista en el Capitolio de Estados Unidos en honor de las víctimas.

"Es un momento peligroso para ser un judío estadounidense", dijo Johnson al comienzo de la vigilia de 30 minutos, que atrajo a más de 100 personas. "¿Dónde está la indignación por estas dos jóvenes víctimas?". dijo Johnson. "Tenemos que levantarnos y proteger a nuestros hermanos y hermanas judíos".

El sospechoso, Elías Rodríguez, de 31 años, de Chicago, fue acusado en febrero en una acusación de 13 cargos que incluye cuatro de terrorismo y dos de crimen de odio con resultado de muerte. De ser declarado culpable, podría ser condenado a muerte. Las autoridades alegan que Rodríguez gritó "Palestina libre" mientras disparaba a las víctimas.

Los asesinatos se produjeron entre varios incidentes violentos contra judíos durante la guerra de Israel con Hamás. En junio, la Cámara de Representantes votó 400 a 0 para condenar el antisemitismo tras la escalada de violencia, que también incluyó el lanzamiento de cócteles molotov contra manifestantes pacíficos que pedían la liberación de rehenes en Gaza, en Boulder (Colorado), y el incendio en la mansión del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, después de que celebrara un ritual de Pascua.

© JNS