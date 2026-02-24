China refuerza las restricciones comerciales contra Japón en medio del deterioro de las relaciones bilaterales

Publicado por Carlos Dominguez | afp 24 de febrero, 2026

China anunció el martes nuevas limitaciones a las exportaciones dirigidas a varias decenas de compañías japonesas que, según sostiene, participan en el refuerzo militar de Tokio, intensificando así una disputa que se prolonga desde hace meses.

El conflicto entre las dos principales economías asiáticas se originó tras unas declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi en noviembre, en las que afirmó que Japón podría intervenir militarmente si Taiwán fuera atacado.

Medidas de control y vigilancia

Las restricciones divulgadas el martes afectan la venta de productos de "doble uso", es decir, con aplicaciones tanto civiles como militares, a 20 entidades japonesas, entre ellas filiales de Mitsubishi Heavy Industries y de la agencia espacial de Japón.

Además, el Ministerio de Comercio del gigante asiático incorporó otras 20 organizaciones niponas, incluido el fabricante Subaru, a una "lista de vigilancia" que exige controles más estrictos sobre exportaciones con posible destino militar.

"Estas acciones buscan frenar la ‘remilitarización’ y las aspiraciones nucleares de Japón, y son totalmente legítimas, razonables y conformes a la ley", afirmó el comunicado del Ministerio de Comercio. "Las empresas japonesas que actúan con honestidad y dentro del marco legal no tienen motivo de preocupación", añadió.

En enero, Pekín ya había endurecido los controles sobre exportaciones a Japón de bienes con potencial uso militar. Esto incrementó los temores de que China pudiera limitar el suministro de minerales de tierras raras esenciales, algunos de los cuales figuran en su catálogo de productos de "doble uso".

"absolutamente inaceptable y profundamente lamentable"

Un representante del Ministerio de Comercio japonés declaró a AFP que Tokio "adoptará las medidas pertinentes" una vez evaluado el impacto de estas nuevas restricciones.

Según el vice secretario jefe del gabinete, Kei Sato, Japón había presentado fuertes protestas y exigido la retirada de las medidas, calificando la decisión de Pekín como "absolutamente inaceptable y profundamente lamentable".