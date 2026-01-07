EEUU captura a un buque ruso vinculado al petróleo venezolano en el Atlántico Norte

Publicado por Diane Hernández 7 de enero, 2026

Washington confirmó este miércoles la incautación de un petrolero de bandera rusa en el Atlántico Norte, en una operación militar conjunta que contó con el apoyo del Reino Unido. El buque, identificado como M/V Bella I, posteriormente rebautizado como Marinera, estaría vinculado al transporte de petróleo venezolano y a la evasión de sanciones internacionales.

El Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) informó a través de una publicación en la red social X que la captura del petrolero se produjo tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico. La operación incluyó una maniobra de detención y abordaje ejecutada por la Guardia Costera estadounidense con apoyo militar.

Previamente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había anunciado la operación en redes sociales, señalando que se trató de dos abordajes coordinados antes del amanecer contra buques de la denominada "flota fantasma".

"En dos operaciones antes del amanecer de hoy, la Guardia Costera llevó a cabo abordajes consecutivos y meticulosamente coordinados de dos buques cisterna: uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe", escribió Noem.

Según la funcionaria, tanto el Bella I (Marinera) como el buque cisterna Sophia habían atracado recientemente en Venezuela o se encontraban en ruta hacia ese país.

Buque apátrida y sancionado

El Bella I es descrito por las autoridades estadounidenses como un buque apátrida, previamente sancionado por Washington en 2024. De acuerdo con información difundida por AP, el petrolero fue señalado por presuntamente contrabandear carga para una empresa vinculada al Hezbollah, respaldado por Irán.

Aunque históricamente habría transportado crudo venezolano, las autoridades indican que el barco se encontraba vacío al momento de su captura. No obstante, también se le acusa de haber transportado petróleo iraní, en violación de las sanciones estadounidenses.

Estados Unidos seguía al petrolero desde el mes pasado, luego de que intentara evadir un bloqueo impuesto a embarcaciones sancionadas en aguas cercanas a Venezuela, como parte de la campaña de presión del presidente Donald Trump contra el régimen venezolano.