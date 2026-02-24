Smotrich: Hamás debe desarmarse pronto o las IDF retomarán Gaza con el apoyo de EEUU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de febrero, 2026

Hamás recibirá un ultimátum para desarmarse “en los próximos días” y, si se niega, Israel obtendrá legitimidad internacional y el respaldo de Estados Unidos para actuar por su cuenta, afirmó el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich el lunes.

Smotrich declaró a la emisora Kan Reshet Bet que las Fuerzas de Defensa de Israel “ya se están preparando para ello y elaborando planes”. Añadió: “En el plano político, hemos mantenido varias discusiones para afinar esos planes”.

Smotrich afirmó que, si Hamás no acepta el ultimátum, las Fuerzas de Defensa de Israel volverían a conquistar Gaza más allá de la Línea Amarilla establecida por el alto el fuego, bajo la cual el Ejército israelí ya controla aproximadamente la mitad de la Franja.

“Actualmente estamos examinando dos o tres alternativas para determinar cuál es la más adecuada”, dijo el ministro del gabinete.

Israel “no ha renunciado a destruir a Hamás”, dijo, explicando que Jerusalén simplemente le está dando al presidente estadounidense Donald Trump “una oportunidad de hacerlo a su manera” antes de reanudar los combates en el enclave.

Al ser consultado sobre la intención de Trump de desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, Smotrich dijo que, de ser necesario, las tropas extranjeras se retirarían “muy rápidamente y permitirían la entrada de las IDF”, y añadió que ese paso solo se daría en plena coordinación con la Administración Trump.

Sin embargo, subrayó el ministro, el Estado judío no espera que se desplieguen pronto soldados extranjeros en la Franja de Gaza.

“Al final”, predijo Smotrich, las Fuerzas de Defensa de Israel “conquistarán la Franja de Gaza y establecerán allí un asentamiento judío.”

Trump declaró el jueves en la reunión inaugural de su Junta de Paz que cree que Hamás depondrá las armas bajo su plan, advirtiendo que la organización terrorista será "muy duramente enfrentada" si se niega a hacerlo.

Varios altos dirigentes de Hamás, entre ellos Khaled Mashaal y Musa Abu Marzouk, han rechazado en las últimas semanas partes clave del plan de paz de Trump, incluido el desarme, a pesar de haber aceptado los términos en octubre.

"La guerra en Gaza ha terminado", dijo el presidente estadounidense. “Hamás ha estado, creo yo… van a entregar sus armas, que es lo que prometieron. Si no lo hacen, ya sabes, serán recibidos con dureza, con mucha dureza”.

Una nueva fuerza policial palestina

El alto representante del Consejo de Paz para la Franja de Gaza, Nickolay Mladenov, dijo en la reunión que una nueva fuerza policial palestina “garantizará que todas las facciones [terroristas] en Gaza sean desmanteladas y que todas las armas queden bajo el control de una única autoridad civil”.

Mladenov, quien tiene previsto reunirse el lunes con los principales diplomáticos de la Unión Europea, subrayó que la reconstrucción solo comenzaría después de la “desmilitarización y retirada de todas las armas en Gaza”.

Según el plan de Trump, se prevé que la reconstrucción comience en la ciudad más meridional de la Franja, Rafah, donde se construirán 100.000 viviendas para 500.000 personas, además de $5.000 millones en infraestructura.

Soldados de la 7.ª Brigada Acorazada de las IDF completaron las operaciones para asegurar la zona a lo largo de la Línea Amarilla en Rafah, tras unos tres meses de continuas redadas contraterroristas en el área, informó el Ejército el lunes.

Las tropas, que trabajaban junto con la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom, mataron a “decenas” de terroristas que se escondían bajo tierra mientras desmantelaban “cientos” de instalaciones de infraestructura, incluido un complejo de túneles terroristas de aproximadamente 0,6 millas de longitud que contenía escondites y armas.

Las IDF están “operando en la zona de acuerdo con el marco del alto el fuego y continuarán operando para asegurar el área a lo largo de la Línea Amarilla y eliminar cualquier amenaza inmediata”, añadió el Ejército.

El domingo, el equipo de combate de la 188.ª Brigada Acorazada mató a un terrorista que cruzó la Línea Amarilla en el sur de Gaza y se acercó a ellos “de una manera que representaba una amenaza inmediata”, dijeron las IDF el lunes.

“Inmediatamente después de la identificación, los soldados eliminaron al terrorista para neutralizar la amenaza”, según el Ejército, que describió el intento de cruzar la línea de la tregua como “otra violación más”.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo a Fox News el 30 de diciembre que un futuro diferente para la Franja de Gaza aún era posible “si desarmamos a Hamás, ya sea con una fuerza internacional o por cualquier otro medio”, y añadió: “Si puede hacerse por las buenas, perfecto. Y si no, se hará de otra manera”.

La organización terrorista palestina, que asesinó a unas 1.200 personas —en su mayoría civiles judíos— durante su asalto transfronterizo del 7 de octubre de 2023, aún cuenta con alrededor de 20.000 operativos y 60.000 rifles, reveló Netanyahu.

“Eso es lo que significa el desarme: hay que tomar todos esos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas que tienen, todavía cientos de kilómetros de túneles terroristas”, dijo el primer ministro a Fox News.

Mashaal, durante un discurso en una conferencia antiisraelí en Estambul el 6 de diciembre, dijo que Hamás no entregaría las armas, declarando que “mil declaraciones no valen un solo proyectil de hierro”.

