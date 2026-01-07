La Casa Blanca anuncia reunión con empresas petroleras mientras Venezuela negocia ventas de crudo con EEUU
El régimen venezolano anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo. "Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El presidente Donald Trump se reunirá el viernes con ejecutivos petroleros del país para tratar los planes para el sector petrolero de Venezuela, dijo la Casa Blanca, días después de la redada que derrocó a Nicolás Maduro.
"La reunión es el viernes y es simplemente una reunión para discutir, obviamente, la inmensa oportunidad que tienen estas compañías petroleras ahora mismo", dijo el miércoles a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Leavitt detalló que las decisiones que tome el nuevo régimen venezolano serán dictadas por Estados Unidos.
.@PressSec: "Let me just be very clear: @VP has been involved in ALL policy. He is the right hand man of @POTUS in all policy matters, including Venezuela policy... He was present on the night of the operation, via secure communication at a different location, as to not damage… pic.twitter.com/uB6VslLYGC— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 7, 2026
Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Washington.
El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".
El dictador enfrenta la Justicia
Pocos minutos más tarde, un escuadrón de la unidad élite Delta Force capturó tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores, para eventualmente trasladarlos a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua.