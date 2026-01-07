Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La Casa Blanca anuncia reunión con empresas petroleras mientras Venezuela negocia ventas de crudo con EEUU

El régimen venezolano anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo. "Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline LeavittJim Watson / AFP.

Víctor Mendoza
Publicado por
Víctor Mendoza

El presidente Donald Trump se reunirá el viernes con ejecutivos petroleros del país para tratar los planes para el sector petrolero de Venezuela, dijo la Casa Blanca, días después de la redada que derrocó a Nicolás Maduro.

"La reunión es el viernes y es simplemente una reunión para discutir, obviamente, la inmensa oportunidad que tienen estas compañías petroleras ahora mismo", dijo el miércoles a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt detalló que las decisiones que tome el nuevo régimen venezolano serán dictadas por Estados Unidos. 

">

Posterior a la declaración de Leavitt, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo. Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Washington.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".

El dictador enfrenta la Justicia

Durante horas de la madrugada del pasado sábado, el Ejército estadounidense penetró el espacio aéreo venezolano y ejecutó bombardeos en numerosas bases militares en varias ciudades del país sudamericano, incluyendo La Guaira, Caracas y Maracay.

Pocos minutos más tarde, un escuadrón de la unidad élite Delta Force capturó tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores, para eventualmente trasladarlos a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua.

Recomendaciones

tracking