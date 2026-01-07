La Casa Blanca anuncia reunión con empresas petroleras mientras Venezuela negocia ventas de crudo con EEUU

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt Jim Watson / AFP.

Publicado por Víctor Mendoza 7 de enero, 2026

El presidente Donald Trump se reunirá el viernes con ejecutivos petroleros del país para tratar los planes para el sector petrolero de Venezuela, dijo la Casa Blanca, días después de la redada que derrocó a Nicolás Maduro.

"La reunión es el viernes y es simplemente una reunión para discutir, obviamente, la inmensa oportunidad que tienen estas compañías petroleras ahora mismo", dijo el miércoles a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt detalló que las decisiones que tome el nuevo régimen venezolano serán dictadas por Estados Unidos.

Posterior a la declaración de Leavitt, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo. Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Washington.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".