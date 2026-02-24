El Pentágono adjudica un contrato de 73,5 millones de dólares para impulsar los tanques Merkava

Tanques israelíes Merkava en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano (Archivo) AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de febrero, 2026

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha adjudicado un contrato de ventas por valor de 73,5 millones de dólares a Rolls-Royce Solutions America Inc. para el suministro de kits de grupos electrógenos para tanques Merkava y soporte de ingeniería a Israel.

El acuerdo, que se extiende hasta 2032, utiliza fondos de un programa con un "valor nominal total acumulado de 462.947.478 dólares", según el Pentágono .

Los kits ayudan a sostener los módulos de propulsión Merkava. El contrato incluye kits completos y lite, junto con contenedores metálicos y servicios técnicos de ingeniería del contratista. Gran parte del trabajo se realizará en Graniteville, Carolina del Sur.

El Merkava, que en hebreo significa "carro", es una serie de carros de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel. La mayoría de sus piezas se fabrican en Israel.

Rolls-Royce Solutions America Inc, una empresa alemana con sede estadounidense en Novi, Michigan, forma parte de Rolls-Royce Holdings, que controla la famosa marca de automóviles.

Su unidad MTU Solutions fabrica el motor MT-883 para los tanques Merkava, el vehículo blindado de transporte de tropas Namer, así como el propulsor para el vehículo blindado de combate Eitan, junto con la mayoría de los motores para la Marina israelí.

El Departamento de Estado de EEUU aprobó una venta de motores powerpack Eitan 8V199TE21-D y componentes relacionados el año pasado -por valor de 180 millones de dólares- con Rolls-Royce Solutions adjudicataria del contrato.

