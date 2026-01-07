“Se desplegaron F-18s para bombardear las posiciones del régimen”: El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero explicó en Voz News los detalles sobre la captura de Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de enero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor, entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, en el que el ejército estadounidense ingresó a la capital venezolana de Caracas en horas de la madrugada para materializar una operación que ha pasado a la historia.

“Se desplegaron unidades aéreas como lo son los F-18 que siguieron lanzando bombas para contrarrestar las posiciones del régimen. La fuerza de tarea entró por Higuerote hacía oriente y siguieron los helicópteros que llevaban las fuerzas Delta. Esta fuerza de tarea voló de oriente a occidente hacia puntos críticos adentro de Caracas, los cuales eran los objetivos principales de la operación. Las fuerzas especiales lograron obtener acceso al punto donde se estaba hospedando Nicolás Maduro y Cilia Flores”, dijo Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.