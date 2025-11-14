Publicado por Just The News 14 de noviembre, 2025

Funcionarios del Departamento de Justicia con nexos con el equipo del abogado especial Jack Smith han sido vinculados al bloqueo de una investigación del FBI sobre la financiación del Steele Dossier por parte de la campaña Clinton en 2016. Esta es tan solo la última revelación sobre Smith mientras el DOJ de Trump prepara un gran caso de conspiración sobre un presunto lawfare contra el republicano durante años.

Correos electrónicos publicados el jueves parecen mostrar que los funcionarios cerraron una posible investigación del FBI vinculada a posibles violaciones de financiación de campaña llevadas a cabo por la campaña de Hillary Clinton en 2016 cuando utilizó intermediarios para financiar la firma de investigación Fusion GPS y el dossier anti-Trump del exespía británico Christopher Steele. Dos funcionarios vinculados a la investigación de Smith estuvieron relacionados con la decisión del FBI de no perseguir las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Clinton.

La decisión del Departamento de Justicia y el FBI de Trump de abrir una investigación que trata la última década de instrumentalización política de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia como una conspiración criminal en curso, probablemente se verá favorecida por la oleada de información obtenida y publicada recientemente por los investigadores del Congreso.

Just the News informó este verano que el FBI lanzó discretamente una investigación sobre una década de esfuerzos del Partido Demócrata y del Estado profundo que van desde el invento de la colusión Trump-Rusia hasta la persecución de Smith al presidente. La pesquisa indaga si hubo una conspiración criminal para influir en tres elecciones presidenciales consecutivas en beneficio de los demócratas y en detrimento de Trump.

Smith fue nombrado por el fiscal general Merrick Garland para dirigir las investigaciones del Departamento de Justicia de Biden sobre el expresidente Donald Trump. Revelaciones recientemente desclasificadas relacionadas con la investigación Arctic Frost muestran los esfuerzos expansivos de lawfare contra Trump y el mundo MAGA, ya que las investigaciones penales -que pronto podrían conducir a cargos penales- se aceleraron en 2022 cuando Trump se comenzó a volcar hacia una nueva candidatura presidencial.

Años antes de que Garland lo eligiera para dirigir los esfuerzos legales anti-Trump, Smith había empujado a la unidad de integridad pública del DOJ hacia lo que se convertiría en un escándalo del IRS que involucraba a Lois Lerner y apuntaba contra grupos conservadores sin fines de lucro.

Smith dirigió la Sección de Integridad Pública en la capital del país desde 2010 hasta principios de 2015, al frente de un equipo de 30 fiscales para llevar casos de corrupción pública en todo Estados Unidos. Lerner, directora de la Unidad de Organizaciones Exentas del IRS, en 2013 ayudó a dirigir un esfuerzo de la agencia dirigido a grupos conservadores del Tea Party y otras organizaciones sin ánimo de lucro similares.

La presión de Smith para que los funcionarios del DOJ se pusieran en contacto con Lerner y el IRS pareció ser el impulso necesario para que el IRS enviara rápidamente al FBI montones de registros fiscales de organizaciones estadounidenses sin ánimo de lucro. Aunque el DOJ finalmente no emprendió acciones judiciales contra los grupos conservadores.

También parece unir muchos hilos el reciente descubrimiento por parte del Buró Federal de Investigaciones de una gran cantidad de documentos secretos de investigación supuestamente escondidos en "bolsas para quemar" dentro de un espacio clasificado en la sede del buró. La oficina sostuvo en presentaciones judiciales, vinculadas a su procesamiento del exdirector James Comey, que "entre los registros encontrados había muchos relacionados con la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago, la irrupción en el Capitolio el 6 de Enero, la investigación Hurricane Crossfire y una copia del Apéndice Clasificado de la investigación del Asesor Especial John Durham".

Just the News también reveló recientemente que se encuentran en proceso docenas de citaciones relacionadas con el Rusiagate, información que llega al mismo tiempo que la acusación contra Comey por declaraciones falsas. Esta última, a su vez, ha dado lugar a la publicación de una gran cantidad de nueva información sobre el director despedido del FBI, así como sobre el almacenamiento secreto del buró de detalles sobre sus investigaciones sobre Donald Trump.

La campaña de Clinton recibe un pase gracias a funcionarios vinculados a Smith



La Comisión Federal Electoral dictaminó en 2022 que había "causa probable" para creer que Hillary for America y el DNC violaron las leyes federales al "informar mal del propósito de ciertos desembolsos" y los multó.

La FEC dijo que el DNC pagó 849.407 dólares y la campaña de Clinton pagó 175.000 dólares a Perkins Coie por lo que, según una denuncia, era una "investigación de la oposición realizada por Fusion". La campaña de Clinton declaró el propósito de todos esos pagos como "servicios legales", mientras que el DNC declaró el propósito de la mayoría de esos pagos como "consultoría legal y de cumplimiento".

Marc Elias, abogado de la campaña Clinton, contrató a la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS, que a su vez contrató a Steele en 2016. Elias ha testificado que estaba al tanto de los planes de Fusion para que Steele informara a los periodistas sobre su investigación anti-Trump durante la contienda de 2016, se reunió con Steele durante la contienda de 2016 e informó periódicamente a la campaña sobre los hallazgos de Fusion y Steele.

El abogado especial John Durham dijo que miembros de la campaña de Clinton, Fusion GPS y Perkins Coie desempeñaron un papel en impulsar las acusaciones de colusión y que Elias formó parte de esta "empresa conjunta" en 2016.

El FBI pasaría por alto una investigación criminal sobre la financiación de la campaña, y los nuevos registros parecen mostrar por qué.

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, dijo el jueves que "la decisión de descartar la investigación" sobre la campaña de Clinton y el DNC fue tomada por Richard Pilger, entonces líder de la Sección de Integridad Pública del DOJ, y por J.P. Cooney, que trabajaba en la Fiscalía del Distrito de Columbia.

Grassley señaló que Pilger "fue más tarde fundamental en la revisión y aprobación de la apertura de la investigación de Smith sobre Arctic Frost", mientras que Cooney "sirvió como Consejero Especial Adjunto de Smith para esa investigación". Pilger ya había estado vinculado a la implicación de Smith en la saga de Lerner años antes.

La comunicación electrónica de la Oficina de Campo del FBI en Washington sobre la investigación abortada, fechada en julio de 2019 y hecha pública el jueves, decía que la oficina estaba buscando una "consulta fiscal" de la oficina del fiscal federal en la capital de la nación y de la unidad de integridad pública del DOJ sobre "violaciones de la FEC por parte del DNC y Fusion GPS".

El documento dejaba claro que el FBI pasó de esa investigación debido, en parte, a las aportaciones de Pilger y Cooney.

Citaciones sobre las irregularidades del Rusiagate



Un gran jurado federal está en proceso de emitir más de 30 citaciones judiciales vinculadas a las falsas afirmaciones de colusión entre Trump y Rusia que propagaron la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad federales de 2016 en adelante, según declaró la semana pasada una fuente familiarizada con el asunto a Just The News.

Los funcionarios del DOJ también están emitiendo citaciones del gran jurado relacionadas con una investigación sobre el exdirector de la CIA John Brennan por su manejo del desacreditado dossier de Steele y su participación en la politizada evaluación de la comunidad de inteligencia sobre las elecciones de 2016.

Se ha constituido un gran jurado en el sur de Florida para encargarse de las investigaciones sobre la saga del Rusiagate, según han informado a Just the News fuentes familiarizadas con la investigación.

Just the News informó previamente que en julio el director de la CIA, John Ratcliffe, envió al FBI una remisión penal sobre Brennan relacionada con la evaluación de la comunidad de inteligencia (CI) sobre las elecciones de 2016, con el jefe de la CIA publicando en X que "la evaluación de la CI de 2016 se llevó a cabo a través de un proceso atípico y corrupto en un entorno políticamente cargado" con Brennan y el despedido James Comey a la cabeza. Este último se encuentra actualmente procesado por supuestamente haber mentido al Congreso cuando negó haber autorizado filtraciones a los medios sobre la investigación del FBI a Clinton en 2016.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, también envió pruebas al DOJ en julio sobre lo que ella denominó una "conspiración traidora" relacionada con altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos durante la Administración Obama que supuestamente politizaron la inteligencia relacionada con Rusia y las elecciones de 2016.

Brennan se defendió y negó cualquier irregularidad en MSNBC el mes pasado.

Las citaciones se envían mientras nuevas revelaciones indican que Comey esperaba que Clinton saliera victoriosa en 2016, que el exdirector del FBI estaba al tanto de la supuesta inteligencia del Plan Clinton que vinculaba erróneamente a Trump con Rusia en esas elecciones, y que su amigo y abogado Daniel Richman supuestamente filtró desinformación a los medios de comunicación a pesar de que las directrices del FBI le advertían de que no lo hiciera.

Arctic Frost se derrite bajo el escrutinio



Smith y el FBI presuntamente recopilaron registros telefónicos privados de ocho senadores y un representante republicanos como parte de su investigación sobre el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021, provocado por el resultado de las elecciones de 2020 en las que el presidente Trump perdió su primera candidatura a la reelección.

Un registro ahora desenterrado del FBI de 2023 indicaba que los investigadores de la oficina habían "realizado análisis preliminares en registros limitados" vinculados a llamadas telefónicas relacionadas con los senadores republicanos Ron Johnson, republicano por Wisconsin; Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur; Bill Hagerty, republicano por Tennessee; Josh Hawley, republicano por Misuri; Dan Sullivan, republicano por Alaska; Tommy Tuberville, republicano por Alabama; Cynthia Lummis, republicana por Wyoming; Marsha Blackburn, republicana por Tennessee; y el representante Mike Kelly, republicano por Pensilvania.

Los abogados de Smith defendieron la decisión de su cliente de obtener los registros telefónicos.

Smith emitió casi 200 citaciones en su amplio caso vinculado a Arctic Frost contra el presidente Donald Trump, buscando registros de más de 400 personalidades y grupos republicanos, según los registros publicados por Grassley.

Pruebas recientes demuestran que Garland, el entonces director del FBI, Chris Wray, y la entonces fiscal general adjunta, Lisa Monaco, firmaron el inicio de la investigación relacionada con los disturbios del Capitolio.

Los correos electrónicos recientemente revelados también muestran que la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca de Biden coordinó con un agente del FBI la entrega de teléfonos que habían pertenecido a Trump y al ex vicepresidente Mike Pence.

Arctic Frost también tuvo en el punto de mira a decenas de funcionarios y organizaciones del Partido Republicano, según documentos publicados a principios de este año.

El escándalo de Lois Lerner presagia el carácter politizado de Jack Smith



Un organismo de control del IRS y el DOJ admitieron que Lerner y el IRS habían cometido irregularidades. Lerner se disculpó por sus acciones, aunque negó seguir una agenda política. En su momento, los republicanos solicitaron sin éxito un abogado especial para investigar el escándalo de Lerner, y citaron las acciones de Smith como una de las razones.

El representante Jim Jordan, republicano de Ohio, y el representante Darrell Issa, republicano de California, solicitaron el testimonio de Smith en mayo de 2014, diciendo: "Es evidente que el liderazgo del Departamento, incluido el Jefe de la Sección de Integridad Pública, Jack Smith, estuvo estrechamente involucrado en el compromiso con el IRS a raíz de Citizens United y la presión política de prominentes demócratas para abordar los problemas percibidos con la decisión".

Smith testificó a finales de ese mes que había hablado con el FBI sobre estos grupos sin ánimo de lucro:

"No quiero entrar en casos concretos ni en conversaciones que mantuvimos sobre la consideración de investigaciones específicas, aunque esas investigaciones nunca se abrieran... Puedo decirle que mantuvimos un diálogo con el FBI. Nunca abrimos ninguna investigación, la [Unidad] de Integridad Pública no lo hizo. Pero sí mantuvimos un diálogo con ellos a lo largo del tiempo tras esta [reunión de octubre de 2010 con la señora Lerner]".

Smith dijo que consideró "si tenía sentido abrir investigaciones", pero que su unidad finalmente "no abrió ninguna investigación como resultado de esas discusiones".

También organizó múltiples reuniones con sus altos mandos que incluyeron a Pilger, entonces director de la Subdivisión de Delitos Electorales del DOJ, y en una de ellas se sostuvo que el DOJ estaba estudiando un "posible 501, una investigación sobre la financiación de la campaña".

Jordan dijo al entonces fiscal general adjunto James Cole en julio de 2014 que creía que era necesario un abogado especial para investigar el escándalo del IRS, señalando específicamente el papel de Smith.

"El hecho de que Richard Pilger y Jack Smith tuvieran interacción con Lois Lerner en 2010 y 2013, que ustedes tuvieran una base de datos de 1,1 millones de páginas de información de contribuyentes, información de donantes (c)(4), que la tuvieran durante cuatro años, y que parte de esa información fuera confidencial, todo ese hecho, todo eso pide a gritos un fiscal especial", dijo entonces el congresista.

El informe del Partido Republicano señalaba que "el IRS envió 21 discos con 1,1 millones de páginas de información sobre declaraciones de la renta de organizaciones sin ánimo de lucro -incluida información confidencial de los contribuyentes- al FBI antes de esta reunión" con Lerner.

Smith recomendó que su unidad se reuniera con la entonces comisionada del IRS Sarah Ingram para discutir la viabilidad de la aplicación de la ley por parte del DOJ. Pilger se mostró escéptico y le dijo a Smith: "Estaría bien poner en marcha algún tipo de aplicación, pero sería muy difícil como trabajo penal a corto plazo a menos que haya coordinación con las campañas. A falta de coordinación, la vía de entrada del Departamento probablemente sea más directa a través de la División Fiscal".

A pesar de estas preocupaciones, Smith siguió adelante, y a la semana siguiente Smith, Pilger y funcionarios del DOJ se reunieron de nuevo para discutir una "posible investigación 501 / financiación de campañas". Pilger se puso en contacto con la oficina de Ingram a finales de septiembre de 2010 para organizar una reunión con el IRS, e Ingram dijo a su personal que "tenemos que hacer esto" y pidió a Lerner que organizara la reunión.

Pilger se reunió con Lerner y otros funcionarios del IRS para discutir la "evolución del panorama jurídico" de la ley de financiación de campañas, diciendo que el objetivo era hablar con Lerner acerca de ser "más vigilantes ante las oportunidades de más delitos en el... área 501(c)(4)".

"El lunes 4 de octubre, Lerner y Pilger hablaron para preparar la reunión del viernes", reveló el Comité de Finanzas del Senado, dirigido entonces por el senador Orrin Hatch, republicano por Utah, ya fallecido, en un informe de 2015.

"Durante la llamada, Lerner y Pilger discutieron hacer que el IRS proporcionara al DOJ y a la Oficina Federal de Investigación los datos de presentación de 501 (c) (4) e invitar al FBI a asistir a la reunión del viernes. El viernes 8 de octubre, el IRS, el DOJ y el FBI celebraron su primera reunión para discutir el gasto político de las organizaciones 501(c)(4)".

"[Los abogados de la Unidad de Integridad Pública] expresaron su preocupación por el hecho de que ciertas organizaciones de la sección 501(c) sean en realidad comités políticos que se hacen pasar por no sujetos a la ley de la FEC y, por lo tanto, pueden estar sujetos a responsabilidad penal. Los abogados mencionaron varias teorías posibles para presentar cargos penales en virtud de la ley de la FEC", reveló un resumen de la reunión, insinuando una posible asociación entre el DOJ, la FEC y el IRS.

"Lerner explicó la ley tributaria que rodea a las organizaciones 501(c)(4) y los desafíos para perseguir penalmente a estas organizaciones", señala el informe del Senado. "El IRS también proporcionó al DOJ una serie de documentos relativos a la actividad política de las 501(c)(4)".

Pilger pidió un contacto del IRS unas semanas más tarde para que la unidad dirigida por Smith pudiera seguir discutiendo con el IRS "la aplicación penal de impuestos contra organizaciones exentas de impuestos", y la funcionaria del IRS Nancy Marks proporcionó a Pilger el contacto solicitado pero señaló la naturaleza muy inusual de la investigación del DOJ y advirtió que el IRS no había "visto actividad que se eleve al nivel de investigación criminal".

"Aparentemente, los intentos excesivamente celosos del DOJ de perseguir penalmente a los grupos exentos de impuestos fueron suficientes para incomodar incluso al IRS", decía el informe Hatch.

© Sólo Las Noticias