Trump acaba de darle a cada recién nacido estadounidense 1.000 dólares para invertir, un acuerdo difícil de rechazar, incluso para sus críticos

El presidente Donald Trump anunció el miércoles los detalles de su "Cuentas Trump," una nueva iniciativa federal que ofrece cuentas de inversión con ventajas fiscales para los niños estadounidenses, sembradas con una aportación gubernamental de 1.000 dólares para los recién nacidos con el fin de ayudar a las familias a crear ahorros a largo plazo.

El presidente hizo el anuncio en un acto organizado por el Departamento del Tesoro en el que destacó el objetivo del programade dar a cada niño una ventaja financiera hacia el Sueño Americano.

"Estoy encantado de estar de vuelta en el Auditorio Mellon para celebrar un nuevo y emocionante hito para Estados Unidos, la primera generación de niños de la Cuenta Trump. Por primera vez en la historia, vamos a dar a cada niño estadounidense recién nacido una participación financiera en el futuro, una ventaja en la vida y una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano", dijo Trump a los asistentes.

El dinero de las cuentas se invertirá en acciones selectas y fondos cotizados y disfrutará de un crecimiento libre de impuestos hasta que se retire como muy pronto, a los 18 años. Todos los ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 serán elegibles, sin límites de ingresos.El bebé debe tener un número de la Seguridad Social.

Los padres pueden aportar hasta 5.000 dólares anuales y los empleadores pueden aportar hasta 2.500 dólares anuales. El dinero puede retirarse a los 18 años para educación y otros usos que cumplan los requisitos. Después de que el beneficiario cumpla 18 años, la cuenta funciona como una cuenta IRA tradicional.

El programa y el número de familias estadounidenses que pueden participar deberían cosechar un amplio atractivo, en comparación con otros planes económicos de Trump, como los recortes de impuestos que, según los críticos, sólo benefician a los ricos.

También es similar a las propuestas de "bonos bebé" defendidas desde hace tiempo por demócratas progresistas como el senador por Nueva Jersey Cory Booker y la representante por Massachusetts Ayanna Pressley.

El programa Cuentas Trump se financia principalmente con una aportación inicial federal de 1.000 dólares para los niños nacidos después del lanzamiento del programa en 2025, pero su expansión inicial para ofrecer prestaciones a niños mayores (menores de 10 años) arrancó con una importante filantropía privada liderada por Michael y Susan Dell.

En diciembre de 2025, los Dell comprometieron 6.250 millones de dólares para añadir 250 semillas a aproximadamente 25 millones de cuentas infantiles existentes, sobrealimentando la iniciativa y fomentando una participación más amplia. Desde entonces, este modelo de financiación privada ha atraído a otros donantes, entre los que se incluyen empresas y particulares, que están igualando o añadiendo contribuciones para hacer crecer aún más las cuentas de las familias de todo el país.

Otros donantes clave y sus contribuciones incluyen a Ray y Barbara Dalio por al menos 75 millones de dólares (destinados a niños de Connecticut, con potencial para más), Nicki Minaj por 150.000- 300.000 dólares (específicamente para apoyar las Cuentas Trump para los hijos de sus fans, conocidas como "Barbz").

Además, empresas como JPMorgan Chase y Bank of America se han unido para ofrecer contribuciones paralelas, mientras que figuras como gestores de fondos de cobertura y donantes a nivel estatal están añadiendo fondos específicos.

La cumbre del miércoles contó con un impresionante poder de las estrellas, con Nicki Minaj robando el espectáculo al declararse "fan número uno" del presidente Trump, cogiéndole de la mano en el escenario, y alabando la iniciativa mientras prometía su propia donación para ayudar a los hijos de sus fans.

El acto también atrajo a invitados de alto nivel, como el actor de Shark Tank Kevin O'Leary, junto a directores ejecutivos y multimillonarios, convirtiendo el anuncio en una celebración de la creación de riqueza familiar repleta de famosos.

