Una encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses apoyan los límites legales al aborto

Publicado por Just The News | Tate Miller | The Center Square contributor 26 de enero, 2026

(The Center Square) Los grupos provida celebran la 53ª edición de la Marcha por la Vida a raíz de una encuesta de los Caballeros de Colón-Maristas que muestra que la mayoría de los estadounidenses apoyan los límites legales al aborto.

La directora de la encuesta marista, la Dra. Barbara L. Carvalho, dijo a The Center Square: "A pesar de los debates públicamente acalorados sobre el aborto, sigue habiendo un consenso de opinión sobre este tema entre los estadounidenses".

"Los estadounidenses creen que el aborto debe ser limitado aunque incluyendo excepciones por violación, incesto o para salvar la vida de la madre,", dijo Carvalho.

Según la encuesta recién publicada, 67% de los estadounidenses "apoyan poner límites legales al aborto".

Carvalho dijo a The Center Square que "a pesar de los cambios en la práctica que se han producido desde la histórica decisión Dobbs del Tribunal Supremo, la opinión pública se ha mantenido constante".

Patrick Kelly dijo a The Center Square que "la encuesta de Caballeros de Colón-Maristas sigue mostrando que la mayoría de los estadounidenses apoyan las restricciones legales al aborto".

"Al mismo tiempo, una creciente mayoría apoya los centros de recursos para el embarazo, que proporcionan asistencia a las madres y a sus hijos en los momentos de mayor necesidad", dijo Kelly.

Kelly explicó que "la misión de los Caballeros de Colón seguirá guiándose por" los principios de la santidad de la vida "hasta que el aborto sea impensable".

Como aludió Kelly, la encuesta mostró que el 84% de los estadounidenses apoya los centros de embarazo para ayudar a las madres y a los bebés.

Además, el 63% de los estadounidenses "cree que los profesionales sanitarios con objeciones religiosas al aborto no deberían estar legalmente obligados a practicarlo", y el 88% "cree que las leyes pueden proteger tanto a la madre como al feto", según la encuesta.

La Encuesta Marista - "encargada anualmente" por los Caballeros de Colón- realizó la encuesta a 1.408 adultos en enero de 2026 que reveló los sentimientos de los estadounidenses hacia el aborto, según un comunicado de prensa.

La encuesta de los Caballeros-Maristas se realizó poco antes de la 53ª Marcha anual por la Vida del viernes.

La presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, dijo a The Center Square: "En esta ocasión crucial de la 53ª Marcha por la Vida, en una nación post-Roe v. Wade, los estadounidenses provida tienen buenas razones para celebrar el progreso".

Dannenfelser continuó: "La imposición de Roe del aborto a petición en todo el país por siete hombres no elegidos ha sido finalmente revocada, el poder de proteger a los bebés en el vientre materno y a sus madres ha sido devuelto al pueblo y al proceso democrático, y 20 estados tienen leyes en vigor que protegen la vida al menos en el primer trimestre".

"Pero el final de Roe no fue, ni de lejos, el final de nuestro trabajo", dijo Dannenfelser, señalando que hoy en día hay más abortos que antes debido a la medida de Biden sobre el aborto por correo.

Dannenfelser dijo que la administración Trump debe "como mínimo" restablecer una visita médica en persona para el medicamento abortivo como en su primer mandato y que la mayoría republicana debe "mantenerse firme a favor de la Enmienda Hyde y en contra de obligar a los contribuyentes a financiar abortos, no sugerir que necesitamos flexibilidad en esta política de línea de base y amplio consenso."

"Los cientos de miles de estadounidenses provida que han llenado el National Mall a lo largo de los años y los millones de votantes provida de todo el país están observando y no esperan menos", dijo Dannenfelser.

El presidente de Solidarity HealthShare, Chris Faddis, dijo lo mismo a The Center Square: "Mientras celebramos la Marcha Nacional por la Vida, recordamos a nuestros legisladores y políticos en Washington, DC que utilicen los años restantes del término de Trump para avanzar en las políticas de salud que afirman la vida por el bien de todos nosotros".

"El movimiento provida ha cambiado su enfoque para aprobar leyes y promulgar políticas públicas que fortalezcan los esfuerzos para proteger a los no nacidos", dijo Faddis.

Estas políticas y esfuerzos incluyen"la defensa inquebrantable de la Enmienda Hyde y la adopción de las políticas MAHA que refuerzan la asistencia sanitaria que afirma la vida en Estados Unidos", dijo Faddis.

La Dra. Christina Francis, directora general de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida (AAPLOG), declaró a The Center Square que la Marcha por la Vida ofrece "la oportunidad de defender la dignidad de nuestros pacientes, tanto madres como hijos, y de poner de relieve la ciencia y la verdad de la asistencia sanitaria que afirma la vida".

"No hacer daño" exige un rechazo claro de la afirmación de que el aborto inducido es asistencia sanitaria, una falsedad que se ha generalizado en la medicina y en nuestra cultura en general", dijo Francisco.

"Cuando las principales organizaciones médicas legitiman esta falsa narrativa, tanto la madre como el niño sufren,", dijo Francis.

