Juez de Virginia bloquea iniciativa de redistribución de distritos de demócratas antes de elecciones intermedias

Publicado por Misty Severi 28 de enero, 2026

Un juez estatal de Virginia bloqueó el martes los planes de los legisladores demócratas del estado de utilizar un nuevo mapa este año antes de las elecciones intermedias de noviembre, objetando el impulso de redistribución de distritos por razones de procedimiento.

El juez de circuito del condado de Tazewell, Jack Hurley Jr., dictaminó que la legislatura estatal no siguió el procedimiento correcto para aprobar la propuesta de enmienda constitucional que le permitiría redibujar las líneas del Congreso estatal.

La ley estatal exige que una enmienda constitucional se apruebe dos veces en la legislatura estatal, con unas elecciones de por medio, para que pueda presentarse a los votantes. Pero Hurley dictaminó que la primera aprobación de la enmienda no tuvo lugar antes de las elecciones estatales de 2025 porque la votación anticipada ya había comenzado.

"No hay conclusión racional excepto que las elecciones comenzaron el primer día de votación (19 de septiembre de 2025) y terminaron el 4 de noviembre de 2025", escribió Hurley. "Por lo tanto, el Tribunal considera que después de la votación del 31 de octubre de 2025 y la aprobación de [la enmienda de redistribución de distritos] no ha habido una elección general subsiguiente de la Cámara de Delegados".

Los demócratas de Virginia señalaron que apelarán el fallo en un declaración a The Hill.

"Nada de lo que ha ocurrido hoy nos disuadirá de seguir adelante y someter este asunto directamente a los votantes", dijeron en un comunicado conjunto los principales demócratas de Virginia en la Legislatura estatal. "Los republicanos que no pueden ganar en las urnas están abusando del proceso legal en un intento de sembrar la confusión e impedir que los virginianos voten".

El fallo se produce mientras una importante batalla por la redistribución de distritos se extiende por el país antes de las elecciones de mitad de mandato.

© Just The News