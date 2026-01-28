La producción de acero de EEUU supera a la de Japón por primera vez desde 1999 tras la imposición de aranceles

Publicado por

Just The News / Natalia Mittelstadt 28 de enero, 2026

La producción de acero de Estados Unidos superó a la de Japón el año pasado por primera vez desde 1999, en el contexto de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Según la Asociación Mundial del Acero, citada por Newsmax, la fabricación de acero bruto alcanzó en 2025 las 82 millones de toneladas, es decir un aumento de hasta el 3,1%. Así, el país se colocó en el tercer puesto mundial, solo por detrás de China e India.

El aumento de la producción se produce después de que Trump impusiera el año pasado aranceles del 50% al acero y el aluminio importados.

Como consecuencia de los aranceles, también han aumentado los precios del acero. Las bobinas de acero laminado en caliente, utilizadas en la fabricación y la construcción, alcanzaron los 983 dólares la tonelada el 12 de enero, el nivel más alto desde el pasado mayo y casi el doble del precio de exportación global, según la herramienta de precios SteelBenchmarker.com. Desde el pasado enero, los precios han subido alrededor de un 30%.

En medio de la subida de precios, los envíos nacionales de acero de Estados Unidos aumentaron un 5% interanual en noviembre, según datos del Instituto Americano del Hierro y el Acero.

La demanda de acero procede de los centros de datos y las instalaciones de generación de energía, que se han disparado a medida que las empresas tecnológicas se apresuran a construir la infraestructura necesaria para respaldar la inteligencia artificial.

Según el Departamento de Comercio, el gasto del sector privado en la construcción de centros de datos se duplicó en los dos años transcurridos hasta el pasado mes de enero.

Mientras tanto, la japonesa Nippon Steel completó la adquisición de US Steel por valor de 14.100 millones de dólares el pasado mes de junio, con planes de invertir miles de millones más en operaciones estadounidenses para producir en masa acero de alta calidad adaptado a centros de datos y otras aplicaciones avanzadas.

