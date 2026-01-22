Bondi dice que dos personas fueron arrestadas por protestar en un servicio religioso en Minnesota

Publicado por Just The News 22 de enero, 2026

La fiscal general Pam Bondi dijo el jueves que dos personas han sido detenidas por una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración en un servicio religioso en Minnesota.

"Hace minutos bajo mi dirección, @HSI_HQ y @FBI agentes ejecutaron un arresto en Minnesota", publicó Bondi en X. "Hasta ahora, hemos arrestado a Nekima Levy Armstrong, quien presuntamente jugó un papel clave en la organización del ataque coordinado contra la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota. Compartiremos más actualizaciones a medida que estén disponibles". Escuchen alto y claro: NO TOLERAMOS LOS ATAQUES A LUGARES DE ADORACIÓN."

"ACTUALIZACIÓN: Se ha realizado un segundo arresto bajo mi dirección. Chauntyll Louisa Allen ha sido puesta bajo custodia. Más por venir. PROTEGEREMOS NUESTRAS SEDES DE CULTO", añadió Bondi en un mensaje de respuesta.

El domingo, los manifestantes entraron en un servicio en la Iglesia de las Ciudades en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sirve como pastor.

