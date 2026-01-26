Trump habló con Walz y se mostró optimista sobre una posible cooperación

Publicado por Just The News / Ben Whedon 26 de enero, 2026

Donald Trump indicó este lunes que había mantenido una productiva llamada telefónica con el gobernador Tim Walz, demócrata de Minnesota, en medio de la continua resistencia a las operaciones migratorias en Minneapolis.

"El gobernador Tim Walz me llamó con la petición de trabajar juntos con respecto a Minnesota", publicó en Truth Social. "Fue una llamada muy buena y, de hecho, parecíamos estar en la misma sintonía".

"Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan lo llamara, y que lo que estamos buscando es capturar a todos y cada uno de los criminales en su territorio", prosiguió. "El gobernador, muy respetuosamente, lo entendió. Volveré a hablar con él en un futuro próximo. Se alegró de que Tom Homan fuera a Minnesota, ¡y yo también!".

"Hemos tenido un éxito tremendo en Washington DC, Memphis, Tennessee, y Nueva Orleans, Luisiana, y prácticamente en todos los demás lugares que hemos tocado. Incluso en Minnesota, la delincuencia ha bajado mucho, ¡pero tanto el gobernador Walz como yo queremos reducirla aún más!", escribió también.

Homan tiene previsto llegar a Minneapolis el lunes para examinar la situación. Su llegada se produce tras la segunda muerte de un manifestante en un altercado relacionado con ICE.

Minneapolis se ha convertido en un punto candente de confrontación debido a las manifestaciones de alto perfil y las operaciones de inmigración a raíz de revelaciones sobre un fraude público a gran escala vinculado a la comunidad de expatriados somalíes de la zona.

Ben Whedon es corresponsal político jefe de Just the News.



© Just The News