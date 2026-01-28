"Paremos este país": Sarsour, la red Singham y los estudiantes prometen un paro nacional contra el ICE

Publicado por Just The News 28 de enero, 2026

Un conjunto de grupos de extrema izquierda -dirigidos por una red de activistas comunistas vinculados al marxista millonario Neville Roy Singham, vinculado al PCCh- está tratando de organizar un cierre nacional de escuelas y empresas contra el ICE, con la activista anti-Israel Linda Sarsour declarando que "detendremos este país".

El esfuerzo de huelga general, programado para este viernes, es un intento de replicar un cierre anti-ICE en todo Minnesota que ocurrió el viernes pasado y que fue organizado por muchos de los mismos grupos de extrema izquierda- pero ahora con diseños para hacerlo a escala nacional. El "Paro Nacional" anunciado a principios de esta semana incluye planes para marchas a gran escala y un día de "no trabajo, no escuela, no compras" en todo el país.

El marxista revolucionario People's Forum, con sede en Manhattan, el medio de comunicación izquierdista BreakThrough News, el Party for Socialism and Liberation (PSL), el grupo antibelicista de extrema izquierda Code Pink, y la coalición Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER) participan en la promoción u organización del paro nacional.

Just the News recientemente informó sobre cómo el foro, su maquinaria propagandística y el PSL fueron actores clave en el impulso del esfuerzo de cierre centrado en Minnesota de la semana pasada. Just the News también anteriormenteinformó sobre cómo estos y otros grupos activistas radicales tienen vínculos de liderazgo o financieros con la red de financiación respaldada por Singham, a quien otros en su red llaman "Camarada".

Redes sociales utilizadas como plataforma de organización



Los planes para el viernes supuestamente comenzaron con convocatorias de varios grupos de estudiantes de la Universidad de Minnesota - la Asociación de Estudiantes Somalíes, la Asociación de Estudiantes Liberianos, la Asociación de Estudiantes Etíopes y la Unión de Estudiantes Negros- que pidieron "Justicia para Alex Pretti & Renee Nicole Good - CIERRE A NIVEL NACIONAL" en Instagram el domingo.

Una investigación de Just the News muestra que el foro estuvo probablemente implicado en la creación de la página web "National Shutdown" que ahora está sirviendo como centro organizativo para la huelga del próximo viernes.

El paro previsto para este viernes se produce después de que un agente del ICE disparara y matara a la manifestante anti ICE Renee Good después de que supuestamente le arremetiera con su coche a principios de este mes. También se produce tras el disparo de Alex Pretti por agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis este fin de semana.

"Fuimos testigos de una huelga general histórica el viernes en Minneapolis. Justo ayer, ICE mató a otro miembro de la comunidad, Alex Pretti. Este terror de ICE sobre nuestras comunidades en Minneapolis debe terminar. No retrocederemos", dijeron el domingo los grupos estudiantiles de Minnesota. "Para detener el terror y sacar a ICE, estamos convocando a una huelga ampliada este viernes 30 de enero a las 2 PM en el centro de Minneapolis. ¡Hacemos un llamado a todos en todo el país para que se unan a nosotros y lo cierren!".

¡Los grupos estudiantiles también compartieron un gráfico - "ICE FUERA AHORA! ¡Paro nacional! No hay trabajo. No hay escuela. No ir de compras". - que pronto sería compartido por otros numerosos grupos participantes en la protesta.

El foro, ANSWER, PSL, Code Pink, y docenas de otros grupos están todos listados como "Endorsers" del esfuerzo del viernes contra el cierre de ICE. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, votó este mes a favor de subpoenaena Singham para obtener información sobre su extensa red de activistas.

El foro no respondió a una solicitud de comentarios. Singham no respondió a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su esposa, Jodie Evans, cofundadora de Code Pink.

El Foro del Pueblo desempeña un papel clave en la organización del paro del próximo viernes



El Foro del Pueblo compartió el sábado un vídeo de Sarsour -estrecha aliada del alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani- en una protesta contra el ICE, en el que adelantaba las intenciones del grupo de organizar un paro nacional el próximo viernes.

El clip fue compartido por el foro en las redes sociales, y la propia Sarsour compartió el clipm con el foro y Sarsour también etiquetaron a otros grupos activistas de izquierda como el Movimiento 50501 y su capítulo de Nueva York, la Coalición de Inmigración de Nueva York y Hands Off NYC.

"Lo que decimos hoy a los líderes -los líderes políticos- de este país, que no tenemos miedo, y más de nosotros saldremos a la calle, y organizaremos huelgas generales, y pararemos este país", declaró Sarsour el sábado. El tuit compartido por el foro que acompañaba al clip de Sarsour argumentaba que "la gente en todo Nueva York se está movilizando tras el asesinato de Alex Pretti en Minnesota esta mañana" y que "este es el momento de proteger a nuestros vecinos, desmantelar el ICE, y detener el sistema con una huelga general".

El foro del sábado twitteó que "NYC ha tomado las calles después de que agentes federales asesinaran a la enfermera de la UCI Alex Pretti en Minnesota esta mañana" y dijo que en las pancartas de protesta se leía que "Minnesota empezó: ¡es hora de un paro nacional!". En el vídeo de la protesta aparecían carteles del PSL.

El foro volvió a tuitear ese mismo día que "NYC ha estallado en protestas" tras el tiroteo y volvió a argumentar que "Minnesota lo empezó: ¡es hora de un cierre nacional!"¡FUERA DE TODAS PARTES!" Los carteles del PSL volvieron a ser visibles en la protesta que aparecía en el vídeo del foro.

A continuación, el foro tuiteó una vez más el mismo día que "los neoyorquinos han salido a la calle tras el asesinato de Alex Pretti esta mañana en Minnesota" y que "ahora es el momento de defender nuestras comunidades, cerrar el ICE, y cerrarlo todo con una huelga general nacional."El Foro del Pueblo también retuiteó anuncios de BreakThrough News sobre el esfuerzo de cierre del viernes.

El cofundador del foro, Manolo De Los Santos, también retuiteó publicaciones relevantes del rapero Vic Mensa, la ANSWER Coalición, numerosos tweets de BreakThrough News y anfitriones en el outlet, miembros dePSL, socialist y communist influencer accounts, y otros sobre el esfuerzo de huelga nacional del viernes.

El "Paro Nacional" sitio web para la huelga nacional del viernes también parece haber sido creado por un miembro del Foro Popular.

Una búsqueda del sitio web registro de dominio a través de GoDaddy.com reveló que el sitio fue creado por Hannah Craig, con el nombre completo de Hannah Priscilla Craig. La dirección de correo electrónico proporcionada por Craig indicaba que ella es la misma Hannah Craig que afirma dedicarse al "arte, la cultura, las comunicaciones" para el Foro Popular, y la dirección postal facilitada por Craig era la de la oficina del Foro Popularen Manhattan.

La web "National Shutdown" anima a cerrar comercios y a los estudiantes a salir



El "Paro Nacional" sitio web aparentemente creado por un miembro del Foro Popular, incluye un apartado de "Descargas" page con gráficos propuestos para los medios sociales, así como una "Guía para el paro estudiantil".

"Organizaciones de estudiantes somalíes y negros en Minneapolis están llamando a un paro nacional el viernes 30 de enero, después del asesinato de Alex Pretti por agentes de inmigración. Piden a la gente de todo el país que apoye la convocatoria", afirma la guía del paro. Dice que la semana pasada "Miles de estudiantes de todo el país se manifestaron para protestar contra el terror del ICE en nuestras comunidades, y para exigir justicia para Renee Nicole Good. Tres días después, el pueblo de Minnesota organizó un poderoso paro: ni trabajo, ni escuela, ni compras".

La guía del paro añade: "Esta semana, tras el asesinato de Alex y mientras el Congreso debate dar aún más dinero al ICE, es hora de llevar nuestro movimiento al siguiente nivel. ICE ha secuestrado a nuestros vecinos y compañeros; no hacen que nuestras comunidades sean más seguras. Exigimos la salida definitiva del ICE. Los estudiantes siempre están en el corazón de los movimientos por la justicia en todo el mundo. El 30 de enero, organizaremos paros en todo el país y nos solidarizaremos con las comunidades de inmigrantes en Minnesota y en todas partes!"

La guía para los estudiantes dice que "en muchas ciudades, el mismo día de los paros estudiantiles, gente de todo el país celebrará protestas contra el reino del terror del ICE" y que "se anima a los estudiantes a participar en esas protestas después de salir".

Esta guía incluye una serie de "Cánticos" propuestos, incluyendo: "¡Fuera ICE! !"; "¿Qué queremos? ICE FUERA ¿Cuándo lo queremos? ¡AHORA!"; "¡Donald Trump! ¡Seamos claros! Los inmigrantes son bienvenidos aquí!"; "Cuando se atacan los derechos de los inmigrantes, ¿qué hacemos? Levántate, contraataca!"; y "¡Arriba, arriba, con la liberación - abajo, abajo con la deportación!".

La guía del paro también proporciona una dirección de correo electrónico y proclama que "DESPUÉS DE TU PARO, ENVÍA TODAS LAS FOTOS Y VÍDEOS QUE TOMES".

El sitio web del paro más amplio alienta a la gente a"unirse a un día nacional de no escuela, no trabajo, y no compras" porque "la gente de las Ciudades Gemelas ha mostrado el camino a todo el país - para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO".

BreakThrough News pretende promover la huelga anti-ICE en todo EE.UU.



Amanda Yee, la presentadora de "The China Report" en BreakThrough News, a última hora de la noche del domingo tweeted que un "NUEVO LLAMAMIENTO A HUELGA GENERAL ACABA DE CAER" mientras compartía un gráfico que había sido compartido por grupos de estudiantes de la Universidad de Minnesota. El "Informe sobre China" de Yee promueve en gran medida un punto de vista favorable al PCCh, y Yee también figura como editora jefe de Liberation News, el periódico oficial del PSL.

BreakThrough News dijo el lunes que "las organizaciones estudiantiles que se movilizaron fuertemente para el [pasado] viernes masivo 'shutdown' en Minneapolis están llamando a repetirlo este viernes, 'expandido' por todo el país."

El medio compartió un gráfico titulado "Grupos de estudiantes somalíes y negros de Minnesota convocan una huelga general en todo el país para el 30 de enero". El medio repetía textualmente una declaración publicada por tres grupos de estudiantes de la Universidad de Minnesota -la Asociación de Estudiantes Somalíes, la Unión de Estudiantes Negros y la Asociación de Estudiantes Etíopes- que decían que "para detener el terror y echar al ICE, estamos convocando una huelga ampliada para este viernes" y que "¡hacemos un llamamiento a todos en todo el país para que se unan a nosotros y lo cierren!". NO AL TRABAJO, NO A LA ESCUELA, NO A LAS COMPRAS".

El medio también compartió un gráfico ese día que declaraba, "¡Fuera ICE! ¡Justicia para Alex Pretti! ¡Justicia para Renee Good! ¡Paro Nacional! ... Sin trabajo. No hay escuela. No ir de compras". El medio de comunicación tweeteó ese día que cientos de estudiantes de la Universidad Estatal de California en Long Beach habían abandonado las clases en oposición al ICE, y afirmó que "los estudiantes dicen que se unen a la convocatoria de un cierre nacional el viernes.".

El outlet dijo que el lunes, "ha confirmado huelgas anti-ICE en escuelas secundarias en ocho estados y afirmaba que "desde que los estudiantes somalíes y negros de Minnesota lanzaron anoche la convocatoria de huelga general, dicen que se han unido a ella" grupos como el Movimiento 50501, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), varios sindicatos de enseñanza superior y otros.

Añadir somalíes a la mezcla



Este post etiquetó a la Asociación de Estudiantes Somalíes de la Universidad de Minnesota, CAIR Nacional, el Sindicato de Estudiantes Graduados del MIT, y el capítulo de Ohio para 50501, entre otros. El lunes, el medio también entrevistó al propietario de un negocio somalí, Abdul Kadir, quien les dijo que Pretti se había presentado en el centro comercial Karmel Mall de Minneapolis "todos los días" para proteger los negocios somalíes, y que Kadir estaba a favor de un cierre..

"Voy a cerrar mi tienda, y tengo que estar en la calle con solidaridad [sic] Alex y Renee. ... El viernes, tenemos que unirnos y manifestarnos. Tenemos que volver a cerrar nuestras tiendas", dijo Kadir en el vídeo del outlet.

El medio también compartió una entrevista ese día con un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota que habló sobre "por qué apoya una huelga general ampliada contra el ICE".

"Esto es lo único que importa ahora mismo. La vida normal tiene que parar [...] ICE tiene que irse", les dijo el estudiante. "La mayoría de nosotros somos trabajadores, y hacemos que la sociedad funcione [...] Lo que nos une es nuestra clase".

Eugene Puryear, anfitrión de BreakThrough News, también tweeted el lunes:"ICYMI hay un creciente llamamiento de una amplia variedad de organizaciones, surgido de Minneapolis, para un "cierre" nacional el 30 de enero, en respuesta a múltiples asesinatos por parte de agentes federales de inmigración."

La biografía X de Puryearse describe a sí mismo como un "Revolucionario", mientras que The People's Dispatch -también vinculado a la red Singham- dice que Puryear también forma parte de la Coalición ANSWER.

El martes, el medio tambiénentrevistó a Jaylani Hussein, director ejecutivo de la capter de CAIR en Minnesota, "sobre por qué apoya la ampliación de la huelga general de este viernes" "No se está reduciendo. Creo que hemos encontrado una razón, y los minnesotanos van a hacer lo necesario para que el ICE rinda cuentas", dijo Hussein. "Y creo que este es el final para el ICE".

El Partido para el Socialismo y la Liberación, de nuevo en el centro de los esfuerzos contra el ICE



Adrian Antonioli, que figura como miembro del PSL, afirmó el lunes en X que "siguiendo el llamamiento de los grupos de estudiantes somalíes de Minneapolis, ya está en marcha una página web para una huelga general en todo el país para este viernes" y que "¡para que esto ocurra tenemos que unirnos todos y organizarnos!". El miembro del PSL compartió el gráfico mencionado en su tuit, y compartió un enlace a la página web enlazada en el foro para el "Paro Nacional".

PSL añadió:"Lo que ha ocurrido en Minnesota puede ocurrir en todo el país. Ahora es el momento decisivo. La huelga general de Minnesota nos ha dado una oportunidad histórica. Si todos adoptamos una postura ahora, podemos detener los asesinatos y los secuestros, ¡y poner fin a la guerra de Trump contra nuestros derechos más básicos! Haz un plan. Organiza a tu gente. Mantente atento a las acciones de este 30 de enero en todo el país." "¡Permanece con Minnesota! ¡Fuera ICE! Día Nacional de Acción. No Business As Usual", agregó el gráfico tuitero de PSL.

Claudia De La Cruz tuiteó el martes que"¡la única manera de detener esta locura es cerrándola! ¡Fuera ICE de todas partes! Abolir el ICE!" Ella estaba compartiendo el martes post de PSL.

De La Cruz dijo en una entrevista de 2024 sobre su campaña como candidata del PSL a la presidencia de Estados Unidos que "cofundé y codirigí [...] el Foro del Pueblo." El foro dice que De la Cruz "es miembro del comité central de El Partido Socialismo y Liberación" y que "en 2018, fundó El Foro del Pueblo."

"Estamos dispuestos a cerrarlo todo", afirma un sindicalista



De La Cruz y Karina García, la compañera de fórmula vicepresidencial en la contienda de 2024 contra Donald Trump y Kamala Harris, ambas twittearon el martes que sus seguidores deberían "unirse al día nacional de acción este viernes 30 de enero para decir ¡FUERA ICE!". El PSL también publicó un vídeo el martes en el que aparecía un miembro del Comité de Acción Política del Local 120 de los Teamsters y en el que también aparecían carteles del PSL promoviendo el cierre.

"Como habéis visto en todo Minnesota, y en todo Estados Unidos, estamos luchando. Estamos dispuestos a cerrarlo todo", decía el Teamster en el vídeo.

El PSL había tuiteado: "El impulso está creciendo en Minnesota y en todo el país para el cierre nacional del 30 de enero para decir ¡ICE FUERA DE TODAS PARTES! La gente está harta del terror que se está desatando en nuestras comunidades. Es hora de pasar a la acción. Responde al llamado de las organizaciones estudiantiles somalíes y negras con sede en Minnesota -únete a nosotros en las calles del centro de Minneapolis a las 2PM el 30 de enero para mostrarle a Trump, ICE y CBP que ¡el pueblo tiene el poder!".

Alec Johnson, un autodenominado miembro del PSL con un martillo comunista y hoces en su perfil X, también compartió el martes un gráfico promoviendo el cierre del viernes.

Andre Easton, un autodenominado "socialista" que se presenta al Congreso por Nueva York y que ha sido apoyado por el PSL, también compartió el martes el post del PSL y dijo,"Como profesor, sé quién hace la historia: es el pueblo, no los que están en el poder enviando escuadrones de la muerte a nuestras ciudades, y no los demócratas que se quedan de brazos cruzados y dejan que ocurra. Estaré de nuevo en las calles el viernes con otros sindicalistas, padres y trabajadores inmigrantes."

Code Pink el lunes también tweeted: "VIERNES: ¡PARÓN NACIONAL! El pueblo de Minnesota ha abierto el camino - para detener el reinado de terror de ICE, tenemos que CERRARLO. Nos unimos a su llamamiento para ampliar la huelga general del viernes. El viernes 30 de enero, únete a un día nacional de no escuela, no trabajo y no compras."

El paro del viernes también ha sido promovido por famosos, izquierdistas, marxistas extranjeros y más



El rapero Vic Mensa, crítico con Israel y activista pro Palestina, twitteó el lunes, "¿Participas en la huelga contra el ICE? a nivel nacional. no trabajo. no escuela. no compras. apágalo".

El actor Pedro Pascal en Instagram el martes compartió el citado gráfico antiICE junto con el enlace a la web vinculada al foro que promueve el paro. Otros ricoscelebridades se unieron a la refriega, entre ellos la cantante Billie Eilish y la actriz Natalie Portman, según la CNN.

El capítulo neoyorquino del grupo de extrema izquierda Indivisible dijo el lunes que participaría en el "Paro Nacional" del viernes contra el ICE y dijo que no debería haber "Ni trabajo, ni escuela, ni putas compras". El grupo también compartió el mismo gráfico antes mencionado.

La izquierdista Campaña de los Pobres de Carolina del Norte tuiteó el martes que también "se unía a la campaña '¡Fuera ICE! National Shutdown' el viernes 30 de enero, en solidaridad con nuestros hermanos y vecinos inmigrantes en Minnesota" El grupo también compartió el enlace a la página web del cierre vinculada al foro.

La cuenta de extrema izquierda Mint Press News publicó el martes un tuit con un emoji de una sirena roja a todo volumen y dijo que había una"huelga nacional contra el ICE" programada para el viernes.

Una cuenta de influencer marxista llamada "Sofie" con una hoz y un martillo en su bio X y "I [heart] Kim Il Sung" (el antiguo dictador comunista norcoreano) en su Instagram bio, twitteó el martes que "no necesitamos una gestapo 'mejor entrenada'. Necesitamos abolir el ICE. Saquen a estos asesinos de nuestras comunidades". NATIONWIDE SHUTDOWN JAN 30. Es hora de hacer huelga. En todas partes." También compartió el gráfico antes mencionado y el sitio web de cierre vinculado al foro, diciendo, "cierre nacional. No hay trabajo no hay escuela no hay compras 30 de enero. ABOLIR EL ICE!!!"

Una cuenta de influencers de extrema izquierda "Proud Socialist" con Karl Marx como foto de perfil también compartió el mismo gráfico mencionado el martes y twitteó, "Minnesota entiende la asignación y no está aflojando en absoluto. Hay otro paro previsto para el 30 de enero,y piden al país que se una a ellos."

El Sindicato de Estudiantes de orientación marxista, un sindicato de estudiantes español, dijo en X el martes que "tras el asesinato de Alex Pretti, organizaciones estudiantiles y comunitarias de Minnesota vuelven a convocar una HUELGA GENERAL este viernes 30 de enero, y llaman al resto de EEUU a unirse. NO TRABAJO, NO ESCUELA, NO COMPRAS. ¡Derrota al terror de ICE! #AbolishICE"

Izquierda Revolucionaria -conocida como Izquierda Revolucionaria en inglés- es un grupo marxista que tweeted el martes que también respaldaba la "HUELGA GENERAL de este viernes" en un esfuerzo por "¡Derrotar el terror del ICE!".

Francesca Hong, una socialista candidata a gobernadora de Wisconsin, dijo el martes en X que"el viernes pasado, Minnesota lanzó una huelga general que cerró Minneapolis. El 30 de enero, el movimiento se extiende a todo el país. No al trabajo. No a la escuela. No a las compras. Cuando retenemos nuestro trabajo, desinvertimos nuestros dólares y nos mantenemos unidos en solidaridad, el pueblo tiene poder real".

Queda por ver el éxito que tendrá el esfuerzo nacional que se opone a las políticas antiinmigración ilegal de la Administración Trump, pero los gritos de unión para un cierre ponen de relieve las capacidades organizativas y el largo alcance de la red Singham y las voces antiestadounidenses aliadas.

© Just The News