La BBC rectifica y ofrece disculpas a Trump tras la amenaza de una acción legal millonaria
La cadena lamentó cómo editó un discurso del 6 de enero en uno de sus documentales, aunque sostuvo que no hay bases para una demanda por difamación.
La BBC ofreció una disculpa al presidente Donald Trump por la edición de un fragmento de su discurso del 6 de enero de 2021, utilizado en un documental que desató una intensa polémica. El presidente de la corporación, Samir Shah, envió una carta personal a la Casa Blanca expresando el pesar institucional por la forma en que se difundió el videoclip. Paralelamente, los abogados de la cadena respondieron al equipo legal de Trump, que había enviado una carta el domingo advirtiendo sobre posibles acciones judiciales. La BBC también informó que no volverá a emitir el documental en ninguna de sus plataformas.
Aunque la corporación lamentó la edición, sostuvo que no coincide con la afirmación de que exista base para una demanda por difamación. El programa fue duramente cuestionado porque omitió el pasaje en el que Trump pidió a sus seguidores protestar pacíficamente y porque unió declaraciones pronunciadas con casi una hora de diferencia, presentándolas como si fueran parte de un único discurso. Según los críticos, esa edición ofrecía un relato distorsionado de la intervención del presidente en un momento políticamente delicado.
Cuestionamientos sobre el documental
Exigencias legales y advertencias
Los abogados del presidente señalaron que la difusión del contenido demostraba un “desprecio temerario” por la verdad. Trump exigió la retirada del documental, la rectificación de cualquier otra declaración considerada falsa, una disculpa y una compensación. En la carta enviada a la BBC se fijó como fecha límite el 14 de noviembre de 2025 a las 17:00, hora del este. “Si la BBC no cumple (...) el presidente Trump no tendrá más remedio que ejercer sus derechos legales, los cuales se reserva expresamente y no se renuncia a ellos, incluyendo la posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios por un monto no inferior a mil millones de dólares”, indicó la carta.
Repercusiones y revelaciones internas
La controversia provocó la renuncia de Deborah Turness, directora ejecutiva de BBC News, y de Tim Davie, director general de la cadena. Turness declaró que asumía la responsabilidad por lo sucedido, defendió la labor del personal periodístico y negó la existencia de un sesgo institucional, aunque reconoció errores.