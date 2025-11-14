La BBC rectifica y ofrece disculpas a Trump tras la amenaza de una acción legal millonaria

Publicado por Sabrina Martin 13 de noviembre, 2025

La BBC ofreció una disculpa al presidente Donald Trump por la edición de un fragmento de su discurso del 6 de enero de 2021, utilizado en un documental que desató una intensa polémica. El presidente de la corporación, Samir Shah, envió una carta personal a la Casa Blanca expresando el pesar institucional por la forma en que se difundió el videoclip. Paralelamente, los abogados de la cadena respondieron al equipo legal de Trump, que había enviado una carta el domingo advirtiendo sobre posibles acciones judiciales. La BBC también informó que no volverá a emitir el documental en ninguna de sus plataformas.

Aunque la corporación lamentó la edición, sostuvo que no coincide con la afirmación de que exista base para una demanda por difamación. El programa fue duramente cuestionado porque omitió el pasaje en el que Trump pidió a sus seguidores protestar pacíficamente y porque unió declaraciones pronunciadas con casi una hora de diferencia, presentándolas como si fueran parte de un único discurso. Según los críticos, esa edición ofrecía un relato distorsionado de la intervención del presidente en un momento políticamente delicado.

Cuestionamientos sobre el documental El manejo del material provocó una ola de críticas que describía el documental como engañoso. La decisión de omitir el llamado a la protesta pacífica y de mezclar segmentos pronunciados en distintos momentos alimentó la percepción de que la edición alteró de forma significativa el contexto original. Estas objeciones se convirtieron en el eje de la respuesta del equipo legal de Trump.

Exigencias legales y advertencias

Los abogados del presidente señalaron que la difusión del contenido demostraba un “desprecio temerario” por la verdad. Trump exigió la retirada del documental, la rectificación de cualquier otra declaración considerada falsa, una disculpa y una compensación. En la carta enviada a la BBC se fijó como fecha límite el 14 de noviembre de 2025 a las 17:00, hora del este. “Si la BBC no cumple (...) el presidente Trump no tendrá más remedio que ejercer sus derechos legales, los cuales se reserva expresamente y no se renuncia a ellos, incluyendo la posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios por un monto no inferior a mil millones de dólares”, indicó la carta.

Repercusiones y revelaciones internas

La controversia provocó la renuncia de Deborah Turness, directora ejecutiva de BBC News, y de Tim Davie, director general de la cadena. Turness declaró que asumía la responsabilidad por lo sucedido, defendió la labor del personal periodístico y negó la existencia de un sesgo institucional, aunque reconoció errores.