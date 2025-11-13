Arrestan a la antigua jefa de gabinete de Gavin Newsom por múltiples cargos de corrupción

Publicado por Joaquín Núñez 12 de noviembre, 2025

Dana Williamson, quien se desempeñó previamente como jefa de gabinete de Gavin Newsom en California, fue arrestada y acusada de múltiples delitos de corrupción. La acusan de ser parte de un esquema para desviar 225.000 dólares de una campaña inactiva, creando contratos falsos y disfrazando el dinero como un supuesto pago por un trabajo que nunca se realizó.

De acuerdo con la acusación, la exfuncionaria presentó declaraciones de impuestos falsas, reclamando más de un millón de dólares en deducciones empresariales que, según los fiscales, correspondían a gastos personales y no deducibles. Entre esos gastos estarían viajes en aviones privados, hoteles de lujo e incluso bolsos de diseño.

Según expresó el fiscal federal Eric Grant, "este es un paso crucial en una investigación en curso sobre corrupción política que comenzó hace más de tres años".

Williamson, quien fue jefa de gabinete de Newsom entre 2020 y 2024, es acusada de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, fraude bancario, fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y obstruir la justicia, suscribir declaraciones de impuestos falsas y hacer declaraciones falsas.

Además de trabajar para Newsom, posible candidato presidencial en 2028, fue secretaria en el gabinete del exgobernador demócrata Jerry Brown. También fue jefa de campaña de Xavier Becerra, cuando se postuló para fiscal general en 2018.

Según informó The Hill, de ser declarada culpable podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo de fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude bancario y electrónico.

En adición, podría recibir hasta cinco años de prisión y otras multas de 250.000 dólares por cada cargo de conspiración para obstruir la justicia y de realizar declaraciones falsas, así como hasta tres años de prisión y una multa de 100.000 dólares por cada cargo de presentar una declaración de impuestos falsa.