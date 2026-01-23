Arrestan al ex snowboarder olímpico y presunto narcotraficante Ryan Wedding, poniendo fin a la persecución del FBI

Esta imagen difundida por el FBI muestra el cartel de buscado del ex atleta olímpico Ryan James Wedding AFP

Publicado por Natalia Mittelstadt- Just The News 23 de enero, 2026

El ex snowboarder olímpico y presunto narcotraficante Ryan Wedding fue detenido, según informó este viernes la prensa.

Wedding, de 44 años, fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en marzo de 2025 por dirigir presuntamente una organización transnacional de tráfico de drogas que importaba unas 60 toneladas métricas de cocaína al año a Los Ángeles a través de semirremolques desde México, según declaró previamente la fiscal general Pam Bondi en una rueda de prensa, informó NBC News.

Dos agentes de la ley anónimos familiarizados con la investigación informaron al medio de noticias sobre el arresto.

Los apodos de Wedding incluyen "Enemigo Público", "El Jefe" y "Gigante", y el director del FBI, Kash Patel, lo había comparado con Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán.

Las autoridades anunciarán más detalles sobre la detención de Wedding en una rueda de prensa el viernes por la mañana.

Wedding, un exatleta canadiense, fue acusado en una acusación sustitutiva de septiembre de 2024 de intento de asesinato y otros cargos relacionados con la organización de narcotráfico.

En noviembre se hizo pública una acusación del gran jurado en la que se le acusaba de la muerte de un testigo federal que debía declarar contra él. El testigo recibió un disparo mortal en un restaurante después de que Wedding supuestamente "pusiera una recompensa" por su cabeza y utilizara un sitio web canadiense para encontrar al testigo y a su esposa, según las autoridades.

A Wedding se le acusa de supervisar las operaciones de una empresa criminal, incluida la participación en tácticas de intimidación de testigos como el asesinato, y de enriquecerse con las ganancias del blanqueo de drogas de la empresa.

