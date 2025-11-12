Paxton demanda a una organización sin fines de lucro por supuestamente registrar a inmigrantes ilegales para votar

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 12 de noviembre, 2025

El fiscal general de Texas Ken Paxton (R) presentó una demanda contra una organización sin ánimo de lucro por supuestamente registrar a inmigrantes ilegales para votar.

Paxton anunció el lunes la demanda contra JOLT Initiative, Inc, que es una organización de base con el objetivo de aumentar la participación cívica entre los latinos más jóvenes en Texas, reportó The Hill. La oficina del fiscal general de Texas alega que JOLT orquestó "un esquema sistemático e ilegal de registro de votantes que está diseñado para sabotear la integridad electoral de Texas y permitir que voten ilegales".

"La izquierda intenta constantemente hacer trampas y amañar las elecciones porque saben que no pueden ganar honestamente. Cualquier organización que intente registrar ilegales, que son todos criminales, debe ser completamente aplastada y cerrada inmediatamente", dijo Paxton en un comunicado. "JOLT es una operación radical y partidista que ha intentado y sigue intentando a sabiendas corromper nuestras listas de votantes y debilitar la voz de los votantes legítimos de Texas. Me aseguraré de que les caiga todo el peso de la ley".

La investigación de la oficina del fiscal general de Texas descubrió que los agentes de JOLT estaban apostados fuera de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, donde daban instrucciones que violaban directamente la ley electoral estatal. Según la investigación, JOLT y sus registradores adjuntos voluntarios trabajaron para reclutar y solicitar a personas que presentaran solicitudes de registro de votantes ilegales, que podrían utilizarse para registrar a inmigrantes ilegales que carecen de identificación adecuada.

Paxton solicitó que el tribunal ordene a JOLT renunciar a sus privilegios corporativos, disolver su acta constitutiva y cubrir los costos legales del estado.

JOLT argumentó que la demanda es "inconstitucional" y prometió luchar contra ella.

"El Fiscal General está abusando de su autoridad al utilizar la herramienta legal estatal de la disolución, una medida extrema, contra Jolt simplemente porque somos eficaces en el registro de votantes latinos", dijo en un comunicado la directora ejecutiva Jackie Bastard. "Este es un esfuerzo sistemático para desmantelar la infraestructura del compromiso cívico latino en Texas".

JOLT ha presentado una moción pidiendo al tribunal que desestime el caso o lo transfiera a Houston, donde el grupo tiene oficinas.

