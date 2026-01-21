La periodista deportiva Michele Tafoya se suma a las primarias del Partido Republicano de Minnesota para el Senado

Publicado por Just The News 21 de enero, 2026

La ex reportera deportiva Michele Tafoya ha anunciado este miércoles que se ha unido a las primarias del Partido Republicano de Minnesota GOP para el Senado.

Tafoya, que trabajó 11 años como reportera de "NBC Sunday Night Football" de NBC Sports hasta 2022, busca el escaño que dejará vacante la senadora demócrata Tina Smith, informó CBS News.

En Minnesota, un republicano no ha sido elegido para el Senado desde 2002.

"Creo que Minnesota está en crisis", dijo Tafoya a la emisora WCCO de CBS Minnesota. "Creo que tenemos una crisis de liderazgo y creo que los políticos de carrera que nos trajeron aquí no nos van a sacar".

"En términos de política, tenemos una crisis de clase media", dijo. "Tenemos familias que luchan por pagar el alquiler, la hipoteca y la comida. Los costes de la energía tienen que bajar. Las escuelas tienen que mejorar."

En las primarias del Partido Republicano también está el exjugador de la NBA Royce White,que perdió la carrera al Senado en 2024, además del expresidente del Partido Republicano de Minnesota David Hann, el veterano de la Marina Tom Weiler y el ex SEAL de la Marina Adam Schwarze.

En las primarias demócratas se enfrentan la vicegobernadora Peggy Flanagan y la representante Angie Craig.

En medio de una ofensiva federal contra la inmigración ilegal en Minnesota y de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis, Tafoya dijo: "Lo que yo no haría es atizar este odio contra las fuerzas del orden".

"Nadie ha trabajado para calmar el asunto y decir: 'Que todo el mundo se tome un respiro. Que todo el mundo se calme. Si queréis protestar pacíficamente, no pasa nada'. Lo que he visto es que el gobernador y el alcalde agitan a la gente y crean este ambiente en el que creen que deben interponer sus coches y sus cuerpos entre las fuerzas del orden y su misión. Así no se consigue la paz y la normalidad aquí".

A principios de este mes, un agente del ICE disparó y mató a Renee Good después de que ésta supuestamente le atropellara con su vehículo.

Unos 3.000 agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido enviados a las ciudades gemelas.

"Quiero seguridad pública y respaldo el cumplimiento de la ley", dijo Tafoya. "Así que realmente me gustaría que las fuerzas del orden de Minnesota pudieran trabajar con las fuerzas del orden federales para hacer esto tan seguro y pacífico para todos. Eso mantiene a los oficiales seguros y eso mantiene al público seguro".

