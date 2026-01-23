Seis fiscales generales piden al "cártel del clima" que ponga fin a su conducta contraria a la protección de los consumidores

Publicado por Andrew Rice | The Center Square 23 de enero, 2026

Seis fiscales generales estatales instaron a la organización climática sin fines de lucro Ceres, Inc. a detener todas las conductas que, según ellos, violan las leyes antimonopolio y de protección al consumidor.

Los fiscales generales, encabezados por el fiscal General de Florida James Uthmeier, enviaron una carta a la directora ejecutiva de Ceres, Mindy Lubber, instando a la empresa a abstenerse de sus esfuerzos por “transformar industrias” y lograr un “cambio sistémico” presionando a las compañías para que realicen inversiones ESG.

Ceres, Inc. fue fundada en 1989 después del derrame de petróleo del Exxon Valdez en Alaska. La organización sin fines de lucro afirma que trabaja con empresas para “reconocer sus impactos ambientales y actuar de manera más responsable para ayudar a proteger nuestras comunidades y economías.”

Los fiscales generales alegan que Ceres se centra en vincular las inversiones de las empresas a iniciativas de emisiones netas cero.

“Ceres coordina la presión sobre actores financieros y empresas mediante la participación de las partes interesadas, resoluciones de accionistas e incluso campañas de inversionistas para reemplazar directores”, escribieron los fiscales generales.

Ceres opera un portal para inversores de Climate Action 100+, una iniciativa destinada a incentivar que las grandes corporaciones tomen medidas frente al cambio climático. Los fiscales generales alegan que Ceres se negó a proporcionar acceso al portal cuando fue cuestionada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La carta afirma que los esfuerzos de Ceres han provocado una disminución en la demanda de petróleo y una menor inversión en nuevas fuentes de suministro de petróleo.

“Los esfuerzos de Ceres por mover artificialmente mercados y sectores enteros —y, a su vez, cambiar artificialmente la producción y la calidad de los bienes y servicios generados por esos sectores— hacia los objetivos de política preferidos por Ceres presentan todas las características de los ‘efectos adversos y anticompetitivos’ que las leyes antimonopolio buscan prevenir”, escribieron los fiscales generales en una carta.

Ceres no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research, dijo que su organización ha estado advirtiendo sobre la actividad climática de Ceres durante años.

“Ceres es un líder del cartel climático y explota su red en constante crecimiento para impulsar agendas políticas radicales y políticas ESG en empresas y organizaciones, presionándolas para que ignoren su deber fiduciario, participen en activismo de accionistas y adopten objetivos climáticos y de cero emisiones netas”, dijo Hild en una declaración proporcionada a The Center Square. “Los objetivos de política de Ceres son abiertamente anticonsumidor y una amenaza directa para la economía de nuestra nación”.

La Ley Sherman Antimonopolio es el principio fundacional de la normativa antimonopolio en Estados Unidos. Prohíbe conductas empresariales que restrinjan el comercio o impliquen prácticas de monopolización. Los fiscales generales argumentaron que Ceres viola esta ley al intentar reducir la producción y aumentar los precios de las corporaciones de petróleo y gas.

“Las empresas que Ceres señala y que no cumplen sus objetivos poco realistas se arriesgan a enfrentar acusaciones de greenwashing derivadas de declaraciones potencialmente engañosas y de no revelar hechos materiales sobre la viabilidad de una agenda de Ceres potencialmente irreal y artificial”, escribieron los fiscales generales.

Jason Isaac, fundador del American Energy Institute, acusó a Ceres de utilizar dinero oscuro y campañas de presión colusorias para lograr sus objetivos climáticos deseados.

“Esto no es participación de los accionistas ni actividad de libre mercado, es un esfuerzo organizado para manipular mercados enteros y suprimir la competencia”, dijo Isaac.

Los fiscales generales Stephen Cox (R-Alaska), Drew Wrigley (R-Dakota del Norte), Chris Carr (R-Georgia), Marty Jackley (R-Dakota del Sur) y Raúl Labrador (R-Idaho) se unieron a Uthmeier en apoyo de la carta.

“Ceres, un cabecilla del 'cártel climático', es transparente sobre sus notorios objetivos de lograr emisiones netas de carbono cero”, dijo Uthmeier. “El asalto a las familias y empresas estadounidenses mediante lo que Ceres llama una ‘Guerra Mundial Global’ para alcanzar el neto cero debe detenerse.”

