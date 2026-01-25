Los demócratas en la legislatura de Virginia impulsan un currículo obligatorio de DEI

Publicado por Just The News | Esther Wickham | The Center Square 25 de enero, 2026

Los demócratas de la Legislatura de Virginia propusieron un proyecto de ley que obliga a las escuelas públicas a incluir temas de diversidad, equidad einclusión en sus planes de estudio.

House Bill 614, presentado este mes por el Delegado Sam Rasoul, D-Roanoke, requeriría que todas las escuelas públicas de primaria y secundaria dentro de Virginia ajusten sus clases de historia y ciencias sociales para incluir más material de "historia inclusiva".

El resumen del proyecto de ley incluye minorías raciales, inmigrantes, mujeres, individuos con discapacidades, personas LGBTQ+, o "cualquier otro grupo de individuos que el Consejo de Educación considere apropiado, con el fin de afirmar a dichas comunidades y promover una comprensión más holística de la historia".

El proyecto de ley afirma que estos cambios son necesarios "para garantizar una educación integral, precisa e inclusiva." También requiere que las escuelas proporcionen a los profesores materiales didácticos para observar los meses relacionados con la historia, incluyendo el Mes de la Historia Negra, el Mes de la Historia de la Mujer y el Mes de la Historia LGBTQ+.

El objetivo del proyecto de ley es permitir que los profesores estén equipados con "estrategias culturalmente sensibles para la enseñanza de la historia inclusiva y para abordar temas históricos complejos o difíciles,", afirma el proyecto de ley.

The Center Square se puso en contacto con el Departamento de Educación de Virginia para obtener comentarios y se le dijo que "no hace comentarios sobre la legislación propuesta fuera de las audiencias del comité en este momento".

El 1 de marzo de 2027, es la revisión programada por el estado de su Estándar de Aprendizaje, donde el nuevo material de DEI y las directrices curriculares deben ser implementadas "para incluir explícitamente las contribuciones políticas, económicas, sociales y culturales de las comunidades descritas", señala el proyecto de ley.

Para el año escolar 2028-2029, las evaluaciones de los Estándares de Aprendizaje deben incluir preguntas de práctica relacionadas con lecciones que se alineen con"estándares de historia inclusiva".

The Center Square se puso en contacto con la oficina de Rasoul para obtener un comentario, pero no recibió respuesta.

