Patel afirma que el FBI ha descubierto grupos que financian las protestas en Minneapolis: "No está sucediendo de forma orgánica"

Publicado por Misty Severi 27 de enero, 2026

El director del FBI, Kash Patel reveló el lunes que la oficina ha encontrado a algunas de las personas y grupos responsables de financiar las masivas protestas anti ICE de este mes en Minneapolis, que se han saldado con la muerte de dos personas.

Las protestas en la ciudad se intensificaron a principios de este mes tras el tiroteo mortal de una manifestante que supuestamente intentaba embestir con su coche a un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Otro manifestante fue asesinado el fin de semana.

Patel dijo al podcaster conservador Benny Johnson que han identificado a algunas de las personas y grupos responsables de financiar los disturbios, pero que la investigación sobre la financiación sigue en curso.

"También tenemos investigaciones en curso sobre la financiación de [estas protestas]", dijo Patel. "Hemos hecho progresos sustanciales. De hecho, hemos encontrado a grupos e individuos responsables de su financiación, porque no está ocurriendo de forma orgánica."

Patel no proporcionó más información sobre los sospechosos ni sobre si se habían practicado detenciones en la trama de financiación.

La revelación se produce mientras el FBI investiga a un grupo de manifestantes que irrumpieron en vehículos federales a principios de este mes mientras los agentes estaban respondiendo a un asalto a un agente del ICE, que supuestamente fue emboscado y golpeado por tres inmigrantes ilegales.

Patel dijo que cinco personas han sido detenidas por el vandalismo y robo hasta el momento y que la investigación continúa.

"En un vehículo descubrimos no sólo armas de fuego [del FBI], que afortunadamente recuperamos, sino también información personal sobre las fuerzas del orden", dijo Patel. "Esa información personal se estaba utilizando sobre el terreno para proferir amenazas de muerte contra agentes del FBI, junto con sus esposas y sus hijos.

"Va a haber más detenciones por este mismo asunto, hoy y mañana. No hemos terminado", continuó. "No se llega a tocar a las fuerzas del orden".

