EEUU superó las expectativas con 130.000 nuevos empleos y una caída del desempleo en enero

Publicado por Víctor Mendoza 11 de febrero, 2026

La creación de empleo superó las expectativas en enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo.

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130.000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4,3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55.000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4,4%.

En el documento también se informa de la revisión de datos del mercado laboral anteriores. En 2025 se crearon 181.000 puestos de trabajo netos, frente a los 584.000 publicados con anterioridad.

El departamento postergó la publicación de este informe, prevista inicialmente a finales de la semana pasada, debido al reciente cierre parcial del Gobierno federal.

Los sectores de la sanidad, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el Gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump ha llevado adelante un plan de reducción del tamaño de la Administración federal. Desde el pico alcanzado en octubre de 2024, el gobierno federal cuenta con 327.000 empleados menos, lo que representa una disminución del 10,9% de su plantilla.

Trump: "Deberíamos pagar la tasa de interés más baja"

"¡Grandes números de empleo, mucho mejores de lo esperado!", celebró Donald Trump en Truth Social. Además, aprovechó para volver a insistir en que la Reserva Federal (Fed) debería bajar los tipos de interés.

"Estados Unidos debería pagar mucho menos por sus préstamos (¡bonos!). Volvemos a ser el país más fuerte del mundo y, por lo tanto, deberíamos pagar la tasa de interés más baja, con diferencia. Esto representaría un ahorro en intereses de al menos un billón de dólares al año, con un presupuesto equilibrado", añadió. "¡Guau! ¡La edad de oro de Estados Unidos ya está aquí!".

El mandatario viene pidiendo una bajada de los tipos desde hace meses, incluso arremetiendo directamente a su presidente, Jerome Powell. Hace poco, Trump nombró a quien desea sea su reemplazo cuando acabe su mandato en mayo: Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal.

A inicios de año Powell aseguró que, bajo la fachada de supuestos sobrecostos en la renovación de un edificio de la Fed, el Departamento de Justicia había abierto una investigación en su contra debido a su resistencia a doblegarse ante las presiones de Trump. Algunos senadores republicanos estuvieron de acuerdo con el banquero, denunciando una motivación política detrás de las pesquisas.