Walmart supera el billón de dólares en valor de mercado y se une al exclusivo club dominado por las grandes tecnológicas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de febrero, 2026

El gigante minorista Walmart alcanzó este martes una valoración bursátil superior al billón de dólares, un hito realmente histórico en Wall Street que lo convierte en la primera empresa de su especie en lograr semejante valor de mercado, a la par del selecto grupo de compañías tecnológicas como Microsoft y Apple.

Según el New York Times, el salto de valoración responde, en gran medida, al fuerte crecimiento de su negocio digital y a la estrategia de la empresa para integrar automatización e inteligencia artificial en sus operaciones.

En el último año, la acción de Walmart avanzó cerca de un 28%, por encima del 15% registrado por el índice S&P 500 en el mismo período.

La compañía, conocida por sus precios bajos y su extensa red de supercentros, ha logrado ampliar su base de clientes y atraer también a consumidores de mayores ingresos, sobre todo gracias a su plataforma online. Servicios como el retiro en tienda sin bajar del vehículo, la entrega el mismo día y el crecimiento de su marketplace fueron determinantes en este proceso de éxito también impulsado por un negocio publicitario en su apogeo.

En su reporte trimestral más reciente, Walmart informó un incremento del 27% en las ventas de comercio electrónico y un alza del 53% en la facturación publicitaria, ambos indicadores que reflejan el viraje de la empresa hacia un modelo más tecnológico.

Parte de esta transformación se apoya en decisiones tomadas hace años para competir por el consumidor digital, como la compra de Jet.com en 2016 y la adquisición de una participación mayoritaria en Flipkart en 2018.

El mercado también observa con atención la nueva etapa de liderazgo en la compañía. La valoración récord se produce pocos días después de que John Furner asumiera como director ejecutivo en reemplazo de Doug McMillon. Se espera que su gestión acelere la evolución de Walmart hacia un minorista con fuerte componente tecnológico, incluyendo un mayor uso de asistentes de inteligencia artificial para los compradores online.

Además del impulso digital, el contexto económico también ha jugado a favor de la empresa. Con inflación persistente y nuevos aranceles presionando, en parte, los presupuestos familiares, muchos consumidores han reforzado la búsqueda de descuentos, un terreno en el que Walmart mantiene una ventaja competitiva.

“La empresa se ha posicionado con éxito no solo como una empresa que ofrece precios sólidos, sino también como un minorista omnicanal más conveniente”, dijo al NYT Michael Baker, analista senior de D.A. Davidson.