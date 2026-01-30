Trump nombra a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, próximo presidente de la Fed tras Powell

Publicado por Natalia Mittelstadt 30 de enero, 2026

El presidente Trump anunció el viernes que propondrá al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como el próximo presidente de la Fed, una vez que el mandato de Jerome Powell concluya en mayo.

"Me complace anunciar que estoy nominando a Kevin Warsh para ser el PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL", publicó Trump en Truth Social. "Kevin se desempeña actualmente como Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics en la Hoover Institution y como profesor en la Escuela de Negocios de Stanford. Es socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC".

"Kevin Warsh se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal, con solo 35 años, y se desempeñó como miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal desde 2006 hasta 2011, como representante de la Reserva Federal ante el Grupo de los Veinte (G-20) y como emisario de la Junta para las economías emergentes y avanzadas de Asia", añadió Trump más tarde. "Además, fue gobernador administrativo, encargado de gestionar y supervisar las operaciones, el personal y el desempeño financiero de la Junta".

"Antes de su nombramiento para la Junta, desde 2002 hasta 2006, Kevin se desempeñó como asistente especial del presidente para política económica y como secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Previamente, Kevin fue miembro del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley & Co., en Nueva York, donde ocupó los cargos de vicepresidente y director ejecutivo. He conocido a Kevin durante mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizá el mejor. Además de todo lo demás, es de 'central casting' y nunca te defraudará. ¡Felicidades, Kevin! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP".

Trump nominó a Powell para dirigir la Reserva Federal en 2017, pero este año lo ha atacado sin descanso por no recortar las tasas de interés con la suficiente rapidez, informó The Associated Press.

Warsh ha sido durante mucho tiempo alguien que suele apoyar tasas de interés más altas para controlar la inflación. Mientras tanto, Trump ha dicho que la tasa de la Reserva Federal debería ser tan baja como el 1%, muy por debajo de su nivel actual de alrededor del 3,6%. Sin embargo, más recientemente, en discursos y columnas de opinión, Warsh ha dicho que respalda tasas más bajas.

