Bitcoin se desploma por debajo de los $65.000 y marca su peor caída desde el colapso de 2022

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de febrero, 2026

El mercado de las criptomonedas vivió una de sus jornadas más complicadas en años, luego de que el Bitcoin registre su mayor caída diaria desde el colapso cripto de 2022, reavivando temores sobre la volatilidad del sector y generando nuevas dudas entre los inversionistas y entusiastas de las cripto.

La principal criptomoneda, que marca la tendencia del resto del sector, llegó a cotizar cerca de los $63.600, con un retroceso aproximado del 13% en 24 horas, en un movimiento significativo que arrastró al resto de los activos digitales y golpeó con fuerza a las compañías más expuestas al ecosistema cripto.

Una de las compañías más afectadas fue sin dudas Strategy, firma liderada por Michael Saylor y reconocida por su agresiva acumulación de bitcoin. Según reportó el Wall Street Journal, la empresa informó una pérdida neta de $12.400 millones en el cuarto trimestre, impulsada en gran parte por la caída del valor de sus tenencias digitales.

El descenso, además de impactar los balances corporativos, también provocó ventas automáticas en algunas plataformas de intercambio, donde posiciones apalancadas fueron liquidadas al perder valor las garantías de los operadores, acelerando aún más la presión bajista.

El retroceso del Bitcoin marca un cambio abrupto frente al entusiasmo que dominó el mercado meses atrás, cuando la criptomoneda más famosa del mundo alcanzó máximos históricos y alentó a varias empresas a adoptar estrategias similares a la de Strategy, incorporando criptomonedas a sus reservas.

A pesar de la fenomenal caída, la compañía ha mantenido su postura de largo plazo. Durante una llamada con inversionistas, Saylor defendió el potencial del sector y destacó el respaldo político que está recibiendo la industria en Estados Unidos, de la mano de la Administración Trump.

Sin embargo, el problema ahora mismo es simple: el Bitcoin está cotizando muy por debajo del precio promedio que pagaron algunas grandes firmas para adquirirlo recientemente, lo que alimenta el temor a nuevas ventas si la tendencia bajista se profundiza, una posibilidad que algunos expertos no descartan.

Las acciones de Strategy reflejan, de hecho, ese nerviosismo. El papel ha perdido cerca de 68% en el último año, evidenciando cómo la exposición directa al Bitcoin puede amplificar tanto las subas como las caídas.

Por ahora, los analistas no ven un riesgo financiero inmediato para la empresa, pero sí advierten que el episodio recuerda cuán rápido puede cambiar el ánimo del mercado cripto.