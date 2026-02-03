¿Quién es Josh D'Amaro, el próximo CEO de Disney?

Publicado por Víctor Mendoza 3 de febrero, 2026

Disney anunció que Josh D’Amaro será su nuevo CEO. El ahora jefe de la división de parques temáticos, la más grande de la compañía, sucederá en el cargo a Bob Iger, quien habría elegido dar un paso al costado por frustraciones en los últimos meses y para dedicarse a otros asuntos.

D’Amaro tiene 28 años de experiencia en The Walt Disney Company. Ahora tiene bajo su mando una sección de 185.000 empleados que generó 36.000 millones de dólares en el último ejercicio, según cifras de la empresa.

"Posee esa rara combinación de liderazgo inspirador e innovación, un agudo ojo para las oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney y su gente, todo lo cual lo convierte en la persona adecuada para tomar el timón como próximo director ejecutivo", sostuvo James Gorman, presidente de la Junta Directiva. La dirección votó de forma unánime el lunes designar a D’Amaro.

"La junta cree que está excepcionalmente bien preparado para guiar a esta empresa global hacia adelante con el fin de servir a nuestros consumidores en todo el mundo y crear valor a largo plazo para los accionistas", añadió Gorman.

El propio Iger dedicó palabras de apoyo a su sustituto: "Tiene una apreciación instintiva de la marca Disney y un profundo conocimiento de lo que resuena en nuestro público, junto con el rigor y la atención al detalle necesarios para llevar a cabo algunos de nuestros proyectos más ambiciosos. Su capacidad para combinar la creatividad con la excelencia operativa es ejemplar y estoy encantado por Josh y por la empresa".

D’Amaro asumirá el cargo el 18 de marzo de 2026.

¿Quién es Josh D’Amaro?

De 54 años, Josh D’Amaro es graduado de la Universidad de Georgetown con una licenciatura en Administración de Empresas. Su carrera en Disney comenzó en 1998 en el Disneyland Resort, marcando el inicio de casi tres décadas de ascenso continuo a través de roles estratégicos en finanzas, marketing, operaciones y desarrollo creativo.

Antes de ser nombrado futuro CEO, D’Amaro ocupó varios cargos de alta responsabilidad que definieron la oferta actual de los destinos Disney:

Presidente de Walt Disney World Resort : Lideró la fuerza laboral más grande de un solo sitio en Estados Unidos (más de 75,000 empleados) y supervisó el inicio de expansiones históricas como el Disney Skyliner y el proyecto de remodelación de EPCOT.

: Lideró la fuerza laboral más grande de un solo sitio en Estados Unidos (más de 75,000 empleados) y supervisó el inicio de expansiones históricas como el y el proyecto de remodelación de EPCOT. Presidente de Disneyland Resort : Durante su gestión, impulsó la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge y apoyó el desarrollo de Avengers Campus.

: Durante su gestión, impulsó la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge y apoyó el desarrollo de Avengers Campus. Otros roles clave: Fue Vicepresidente de Disney’s Animal Kingdom y ocupó puestos directivos en Hong Kong Disneyland Resort y en la división de productos de consumo.

Desde 2020, como director de Parques, Experiencias y Productos, ha supervisado 12 parques temáticos y 57 hoteles en todo el mundo, además de Disney Cruise Line y Walt Disney Imagineering. D’Amaro es considerado el arquitecto de la mayor expansión global en la historia del segmento, gestionando proyectos ambiciosos como el nuevo parque en Abu Dabi y colaboraciones digitales innovadoras, incluyendo el universo Disney dentro de Fortnite en alianza con Epic Games.

Un proceso de selección de varios años

Desde la compañía aseguran que su elección como CEO es el resultado de un proceso de planificación de sucesión de varios años, donde recibió mentoría directa de Bob Iger.

"La elección de D'Amaro como director ejecutivo culmina un minucioso y extenso proceso de planificación de la sucesión", aseguraron desde la empresa. Según la misma, fue un esfuerzo de planificación que duró varios años, en que los directivos se reunieron de forma regular para evaluar candidatos internos y externos, así como reformas en la estructura de la empresa para facilitar la toma de posesión de un nuevo liderazgo.

"Estoy inmensamente agradecido a la Junta Directiva por confiarme la dirección de una compañía que significa tanto para mí y para millones de personas en todo el mundo", sostuvo el propio D’Amaro. "La fortaleza de Disney siempre ha provenido de nuestra gente y de la excelencia creativa que define nuestras historias y experiencias".

"Me entusiasma trabajar con nuestros equipos en toda la compañía y con nuestros brillantes socios creativos para honrar el extraordinario legado de Disney, a la vez que seguimos innovando, creciendo y ofreciendo un valor excepcional a nuestros consumidores y accionistas", añadió.