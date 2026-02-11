Las reservas de petróleo estadounidenses registran su mayor aumento semanal en un año

Publicado por Williams Perdomo 11 de febrero, 2026

Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos registraron la semana pasada su mayor aumento en un año debido a una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. La información se conoció por la agencia de información energética federal (EIA).

Durante la semana que finalizó el 6 de febrero, los stocks de crudo crecieron en 8,5 millones de barriles.

Sin contar las reservas estratégicas, las reservas alcanzaron los 428,8 millones de barriles, el nivel más alto desde junio. También se trata del mayor aumento semanal en un año.

En el centro de Cushing (Oklahoma), principal terminal de entrega del petróleo West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos, las reservas de crudo aumentaron en aproximadamente un millón de barriles.

Las reservas estratégicas se mantuvieron estables con respecto al periodo anterior, en 415,2 millones de barriles.

Este aumento del petróleo almacenado se debe en parte a una caída de las exportaciones (-7,61 %), hasta unos 3,7 millones de barriles diarios, y a un aumento de las importaciones (+9,74 %), hasta cerca de 6,8 millones de barriles diarios.