Senadores republicanos critican la investigación a Jerome Powell: "Están tratando de terminar con la independencia de la FED"

Publicado por Santiago Ospital 13 de enero, 2026

Un grupo de senadores republicanos cruzaron al Gobierno por su investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED). Algunos incluso miembros del Comité Bancario del Senado, encargado de aprobar nominados del presidente a la presidencia de la FED. Trump necesitaría su apoyo en caso de lograr remover a Powell para designar un sustituto.

Dicho comité es también ante el que banquero de 72 años testificó el pasado junio. Testimonio que, justamente, es el objeto de la nueva investigación del Departamento de Justicia (DOJ). Los fiscales postulan que Powell podría haber brindado a los senadores información engañosa sobre el alcance y los costos de un proyecto para modernizar un complejo de la FED en Washington. Sin embargo, la versión del investigado es muy distinta: la pesquisa es una "nueva amenaza" de la Administración contra la institución que capitanea porque se niega a recortar las tasas de interés sometiéndose a "las preferencias del presidente".

El senador Thom Tillis es uno de los miembros del Comité Bancario que se volcaron por la versión de Powell. "Es otro ejemplo de que es la hora de los amateurs", dijo el legislador de Carolina del Norte poco después de conocer la noticia. Luego acudió a redes sociales, donde afiló las críticas asegurando que "ya no debían quedar dudas" de que "consejeros dentro de la Administración Trump están tratando de terminar con la independencia de la Reserva Federal".

"Ahora son la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia las que están en entredicho", añadió también antes de enviar una advertencia a la Casa Blanca: "Me opondré a la confirmación de cualquier candidato para la Reserva Federal, incluida la próxima vacante de presidente de la Reserva Federal, hasta que este asunto legal se resuelva por completo".

El mandato de Powell como presidente del banco central termina en mayo, aunque permanecerá en la institución como gobernador hasta 2028. La Administración podrá buscar entonces designar a otro presidente. Solo puede ser depuesto antes de tiempo con causa, entendido en general como una conducta grave.

"Necesitamos esto tanto como necesitamos un agujero en la cabeza", dijo por su parte el senador John Kennedy, también en el Comité Bancario. El veterano político de Luisiana aseguró que conocía "muy bien" al presidente de la FED y que le sorprendería que haya cometido algún tipo de irregularidad. Vaticinó, asimismo, que la confrontación FED-Ejecutivo sólo aumentaría las tasas de interés.

Se unieron en su descontento Kevin Cramer y Dave McCormick, también integrantes del comité. Aunque ambos criticaron las políticas de Powell, opinaron contra la investigación.

Por fuera de la comisión, otros legisladores republicanos salieron en defensa del investigado. "Siempre lo he considerado un hombre íntegro", afirmó la senadora republicana Susan Collins tras conversar con Powell. "Quizás se trate más de mantener la independencia de la Reserva Federal, que apoyo". También hablaron contra la investigación los legisladores Mike Lawler, French Hill y Lisa Murkowski, entre otros.

Tim Scott: el gran ausente

Una de las voces más importantes del Comité Bancario del Senado (o la más) se ha mantenido en silencio. Su presidente, Tim Scott.

El senador de Carolina del Sur lideró la audiencia de Powell en junio. Scott se negó a declarar cuando periodistas le preguntaron expresamente su opinión.

Aunque su silencio no es inusual, considerando tanto que no suele dar declaraciones en caliente ni opinó tras las múltiples críticas de Trump a Powell. Sin embargo, contrasta no sólo con las palabras de reproche de los otros miembros de la comisión sino también de su homólogo en el Congreso, el presidente de Servicios Financieros French Hill:

"Conozco al presidente Powell desde que trabajamos juntos en el Tesoro durante la administración de George H.W. Bush. Entonces, como ahora, sé que el Sr. Powell es un hombre íntegro con un fuerte compromiso con el servicio público. Si bien a lo largo de los años hemos tenido nuestros desacuerdos políticos, lo considero una persona directa, cándida y de la más alta integridad".

"Presentar cargos penales relacionados con su testimonio sobre las renovaciones de edificios en un momento en que la economía nacional requiere atención crea una distracción innecesaria. La Reserva Federal está dirigida por personas fuertes y capaces nombradas por el presidente Trump, y esta acción podría socavar la capacidad de esta administración y de las futuras para tomar decisiones acertadas en materia de política monetaria".

Banqueros centrales defienden a Powell Tres antecesores del presidente de la FED salieron en su defensa. Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen aseguraron que investigaciones similares en otros países habían tenido "consecuencias muy negativas".

​Máximos responsables de bancos centrales alrededor del mundo también respaldaron a Powell. "La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos", aseguraron doce banqueros, desde Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, hasta Gabriel Galípolo, su par de Brasil, pasando por Chang Yong Rhee, de Corea, y Tiff Macklem, de Canadá.



"El presidente Powell ha servido con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él".

La Fiscalía defiende la investigación

Jeanine Pirro, fiscal para el Distrito de Columbia, aseguró que la FED había ignorado los "múltiples" pedidos de información de su oficina. "Provocando que se iniciara un proceso legal, que no es una amenaza".

"La palabra 'acusación' salió de la boca del Sr. Powell, de nadie más. Nada de esto habría sucedido si simplemente hubieran respondido a nuestra solicitud", añadió Pirro. "Esta oficina toma decisiones basadas en los méritos, nada más y nada menos. Estamos de acuerdo con el presidente de la Reserva Federal en que nadie está por encima de la ley y por eso esperamos su plena cooperación".