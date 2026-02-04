Siemens Energy anuncia una inversión de $1.000 millones que creará 1.500 empleos en seis estados

Publicado por Joaquín Núñez 3 de febrero, 2026

Siemens Energy anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos para impulsar su fabricación de equipos de red y generación de energía. Se espera que la iniciativa de la compañía alemana cree 1.500 puestos de trabajo en diversos estados y rubros como manufactura, ingeniería y logística.

"Esta enorme inversión subraya el compromiso del presidente Trump de repatriar la fabricación estadounidense, crear empleos altamente calificados para los trabajadores estadounidenses y asegurar nuestra red eléctrica a medida que la demanda de electricidad sigue creciendo", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en diálogo con Fox News Digital.

"Juntos, el presidente Trump y los socios privados están trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser rico y dominante en materia energética", añadió.

Los 1.500 nuevos empleos se distribuirán en la reanudación de la fabricación de turbinas de gas en una fábrica existente en Carolina del Norte, como así también en una nueva planta de distribución de alta tensión y un centro de capacitación cerca de Jackson, Misisipi. A esto se suman ampliaciones en instalaciones existentes en Alabama, Nueva York, Texas y Florida. Sin embargo, la mayor cantidad de empleos se concentrará en Carolina del Norte.

"Estados Unidos es el mercado eléctrico más activo del mundo en este momento", declaró Christian Bruch, director ejecutivo de Siemens Energy, en una entrevista reciente.

Según informó Bloomberg News, la inversión también incluye un nuevo laboratorio de tecnologías de redes digitales de inteligencia artificial con Nvidia en Orlando, Florida.

“La clave está en cómo ganar la carrera de la IA. Si el éxito de una empresa tecnológica depende de la disponibilidad de electricidad, entiendo que algunas quieran intervenir y mantener su destino bajo su control”, añadió Bruch.

El secretario del Interior, Doug Burgum, celebró la noticia y destacó la agenda energética del presidente Donald Trump: "Agradecemos a grandes socios como Siemens Energy, que colaboran de forma proactiva con la Administración Trump en beneficio del pueblo estadounidense, dando prioridad a los componentes críticos para que Estados Unidos sea dominante en materia energética".