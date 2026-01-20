El oro supera los 4.700 dólares la onza y marca un nuevo récord impulsado por tensiones geopolíticas

Publicado por Diane Hernández 20 de enero, 2026

El precio del oro alcanzó este martes un nuevo máximo histórico al superar los 4.700 dólares por onza, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas, la debilidad del dólar y la creciente demanda de activos refugio. En paralelo, la plata también tocó un récord, al superar por primera vez los 95 dólares la onza.

Según datos de mercado consultados por Reuters, el oro al contado subió cerca de un 2% hasta los 4.761,58 dólares por onza, tras haber alcanzado un pico intradía de 4.763,07 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos, con entrega en febrero, avanzaron un 3,7%, hasta los 4.766,80 dólares por onza.

Analistas explican que el repunte responde al aumento de la incertidumbre política y comercial, especialmente tras las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa, en el marco de la disputa por Groenlandia. Estas declaraciones coincidieron con una fuerte caída de los principales índices de Wall Street, que tocaron mínimos de casi tres semanas.

"El oro se está adentrando aún más en territorio desconocido a medida que los inversores buscan protección frente al creciente riesgo político", señaló Fawad Razaqzada, analista de City Index y FOREX.com. Añadió que la debilidad del dólar ha reforzado el atractivo de los metales preciosos, al abaratar su precio para los compradores internacionales.

El dólar estadounidense se encaminaba a su mayor caída diaria en más de un mes, lo que dio un impulso adicional al oro, tradicionalmente considerado un refugio seguro en contextos de inestabilidad económica y política.

El metal dorado subió un 64% en 2025

En perspectiva anual, el metal dorado subió un 64% en 2025 y acumula otro 10% de ganancia en lo que va de 2026, apoyado también por las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos, que reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro. Los mercados descuentan al menos dos recortes de 25 puntos básicos a partir de mediados de 2026, en un contexto de especulación sobre posibles cambios en la conducción de la Reserva Federal.

Razaqzada indicó que los 4.800 y 4.900 dólares por onza son los próximos niveles de referencia, mientras que los 5.000 dólares aparecen como el objetivo psicológico de largo plazo.

Otros máximos en la plata, el platino y el paladio

Por su parte, la plata al contado retrocedió levemente un 0,1% hasta los 94,60 dólares la onza, luego de haber marcado un récord intradía de 95,87 dólares. El metal acumula una subida del 147% en 2025 y gana más del 32% en lo que va de 2026.

Otros metales preciosos también registraron avances: el platino subió un 2,5%, hasta 2.433,12 dólares la onza, mientras que el paladio avanzó un 1,7%, hasta 1.873,55 dólares.

El desempeño de los metales se produce en la antesala de la participación de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reunirá con líderes políticos y empresariales, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y el resurgimiento de los temores a una nueva guerra comercial.