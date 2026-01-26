El precio de la onza del oro supera la barrera histórica de los 5.000 dólares

Un joyero muestra lingotes de oro y plata en su tienda (Archivo) AFP.

Publicado por Williams Perdomo 26 de enero, 2026

El oro superó, por primera vez en su historia, el récord de 5.000 dólares por onza en medio del creciente clima de incertidumbre global.

El precio del oro alcanzó el lunes 5.111,07 dólares por onza, mientras que otro metal considerado como un valor refugio, la plata, llegó a 109 dólares la onza.

El oro se valorizó recientemente por la turbulencia en torno a la posición del presidente Donald Trump en Groenlandia y sus presiones sobre la Reserva Federal, aunque en los últimos dos años, recordó AFP, el metal precioso se ha fortalecido por factores como la debilidad del dólar y la inflación elevada en el mundo.

En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los 2.000 dólares por onza.

En tanto, el dólar estadounidense se debilitó el lunes en medio de las especulaciones de que autoridades estadounidenses se unirían a sus pares japoneses para respaldar el yen, tras una reciente venta masiva.

Los informes de que la Reserva Federal de Nueva York había consultado con operadores sobre el tipo de cambio del yen provocaron un repunte de la moneda japonesa, que alcanzó 153,89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre.