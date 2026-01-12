La guerra Trump–Fed estalla: fiscales federales investigan a Jerome Powell por sobrecostos en obras millonarias

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de enero, 2026

La tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal pasó a ser, oficialmente, una guerra política, luego de que se revelara que fiscales federales en Washington abrieron una investigación penal contra Jerome Powell, actual presidente de la FED, en relación con las costosas renovaciones de la sede central del organismo y posibles inconsistencias en sus declaraciones ante el Congreso.

La pesquisa, impulsada por la fiscalía del Distrito de Columbia, presuntamente apunta a determinar si Powell brindó información engañosa sobre el alcance y los costos del proyecto de modernización del complejo de la Fed en Washington, reportó inicialmente el New York Times y luego confirmó el propio Powell, en un vídeo de respuesta publicado en redes sociales. Según fuentes cercanas al proceso citadas por el NYT, los investigadores están revisando declaraciones públicas del funcionario y documentación vinculada al gasto.

El proyecto de renovación, iniciado en 2022 y previsto para finalizar en 2027, acumula un sobrecosto estimado cercano a los $700 millones. Las obras incluyen la modernización del histórico edificio Marriner S. Eccles y de otra estructura ubicada sobre Constitution Avenue, ambas construidas en la década de 1930. Desde la Fed sostienen que los edificios nunca habían sido renovados de manera integral y que presentaban problemas estructurales, contaminación con asbesto y plomo, además de incumplimientos con las normas de accesibilidad.

Sin embargo, en un vídeo de respuesta a la investigación, Powell afirmó que la investigación no tiene que ver con la renovación de los edificios o su testimonio al Congreso, sino por su negativa a recortar las tasas de interés, un pedido explícito del presidente Donald Trump.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

“Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie —y ciertamente no el presidente de la Reserva Federal— está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe entenderse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión continua por parte de la administración”, dijo Powell tras explicar que el viernes el Departamento de Justicia notificó a la FED con citaciones de un gran jurado, “amenazando con una acusación penal”.

“Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. Tampoco tiene que ver con la función de supervisión del Congreso; la Fed, a través de su testimonio y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible por mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

El caso, sin dudas, adquirió una dimensión política inevitable. El presidente Trump mantiene desde hace años un enfrentamiento abierto con Powell, a quien acusa de perjudicar la economía al negarse a aplicar recortes agresivos de tasas de interés. Trump incluso ha sugerido públicamente la posibilidad de destituir a Powell o iniciar acciones legales en su contra por lo que calificó como “incompetencia” en la gestión del proyecto.

Aunque el mandato de Powell como presidente del banco central concluye en mayo, su cargo como gobernador se extiende hasta 2028, lo que limita las herramientas legales de la Casa Blanca para desplazarlo. La ley solo permite la remoción de autoridades de la Fed “por causa”, un estándar históricamente reservado para casos graves de mala conducta.

Hasta el momento, no se ha confirmado la conformación de un gran jurado ni la emisión de citaciones formales, aunque fiscales ya solicitaron documentación al equipo de Powell, informó el NYT.