La OTAN lanza una nueva misión en el Ártico como parte del acuerdo Trump-Rutte sobre Groenlandia

Publicado por Santiago Ospital 11 de febrero, 2026

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzó este miércoles una misión para reforzar el Ártico con la mira puesta en Groenlandia en respuesta a los reclamos de Donald Trump.

Bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), desde la alianza la describieron como una "actividad multidominio" que busca aumentar su presencia "persistente" en la zona. En un primer momento, la misión incluirá actividades previamente anunciadas por sus miembros en la zona, como maniobras anunciadas por Noruega y Dinamarca. De momento no se especificó si se desplegarán más capacidades militares en la región.

"Arctic Sentry subraya el compromiso de la Alianza de proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas de mayor importancia estratégica y mayor desafío ambiental del mundo", afirmó el comandante supremo para Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich. Por su parte, el ministro de Defensa de Dinamarca prometió contribuir "sustancialmente" a la misión, garantizando que se mantenga el foco a largo plazo.

La OTAN especificó que la nueva misión "continúa" lo dialogado por su secretario general, Mark Rutte, y Donald Trump el mes pasado en Davos, Suiza. Tras su reunión a puerta cerrada, el presidente aseguró que ambos habían logrado establecer "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica". Como parte del pacto canceló los aranceles que había anunciado para algunos países de la alianza el 1 de febrero.

Trump y Rutte "acordaron que la OTAN debería asumir colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa de la región, a tenor de la actividad militar rusa y el creciente interés de China", indicó la Alianza Atlántica en un comunicado.

El republicano viene insistiendo hace meses que Estados Unidos debe hacerse con Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Trump aseguraba que la toma del territorio era un asunto de "seguridad nacional".

Tanto Dinamarca como Groenlandia rechazaron el reclamo repetidas veces ante la insistencia de Trump. Las tensiones alcanzaron un máximo de tensión cuando ocho miembros de la OTAN enviaron tropas a la gigantesca isla, incluyendo Dinamarca. El republicano, por su parte, amenazó con imponerles aranceles. Medida que anuló tras reunirse con Rutte.

Moscú advierte: "Responderemos con las medidas adecuadas"

Uno de los motivos blandidos por el presidente para argumentar la toma de Groenlandia es la amenaza de China y Rusia en la región. La última replicó al creciente foco de la OTAN en Groenlandia mediante su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov:

Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares.

En su discurso ante el Parlamento ruso, Lavrov también acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como "ciudadanos de segunda clase" y afirmó: "Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos".