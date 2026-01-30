El asesor financiero Andrés Gutiérrez explica en Voz News cuáles son las mejores estrategias para protegernos de crisis financieras

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de enero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al asesor financiero Andrés Gutiérrez sobre cómo la actual situación económica en la que se encuentra Estados Unidos, si esta podría eventualmente desembocar en otra crisis financiera, y cuáles serían los mejores pasos a tomar para poder blindarse ante esta.

“Aquí les van tres puntos clave para protegerse de las próximas tormentas financieras. En primer lugar, una persona debe calcular cuánto le cuesta vivir cada mes. […] El segundo es que hay que cortar las tarjetas de crédito. Estamos en récords históricos de tarjetas de créditos. ¿Si no tuvieran estas tarjetas, cuanto debieran en estas? […] El tercer punto es que uno tiene que tener el famoso colchón financiero”, dijo Gutiérrez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.