Objetivo cumplido, pero heridas abiertas: los 21 representantes del GOP que votaron contra Johnson y Trump

Publicado por Israel Duro 4 de febrero, 2026

Donald Trump pudo poner fin con su firma al segundo cierre de Gobierno de su segundo mandato el martes por la noche. Un objetivo cumplido que dejó casi en anecdótica la parálisis por cuatro días de la financiación gubernamental, pero que ha dejado heridas grandes y visibles en el Partido Republicano.

A pesar de las llamadas de unidad del propio presidente y del speaker Mike Johnson, que convirtieron la votación sobre las medidas del Senado para terminar con el shutdown como un test de cohesión interna, 21 legisladores dejaron claro con su "no" la división existente.

Junto a Thomas Massie, bestia negra de Trump en la Cámara y experto en votar en contra de lo que quiere el presidente en lo que va de legislatura, otras dos decenas de conservadores del ala dura y del entorno del Freedom Caucus se negaron a respaldar un paquete al considerar que estaban haciendo un favor a los demócratas en lugar de aprovechar su mayor fuerza el el Capitolio.

Los 21 'rebeldes'

El resto de rebeldes son: Andy Biggs, Lauren Boebert, Josh Brecheen, Tim Burchett, Eric Burlison, Kat Cammack, Eli Crane, Byron Donalds, Randy Fine, Brandon Gill, Anna Paulina Luna, Cory Mills, Andy Ogles, Scott Perry, Chip Roy, David Schweikert, Keith Self, Victoria Spartz, Greg Steube y William Timmons.

Algunos, como el propio Massie, Chip Roy o Anna Paulina Luna pusieron como principal causa a su "no" la negativa de los líderes conservadores a vincular el paquete para reabrir el Gobierno con la SAVE Act: "Y lo más importante... BLOQUEADO: la inclusión de la Ley SAVE para proteger nuestras elecciones de los inmigrantes ilegales, una prioridad fundamental para los conservadores", escribió Massie en X.

"Una apuesta tonta"

Burlison también expresó públicamente su frustración con la aprobación del paquete, lamentando que se había dado una victoria a Schumer: "El hecho de que Chuck Schumer sea capaz de conseguir de alguna manera que los republicanos aprueben una versión que incluya todas sus propuestas, pero solo una medida de financiación de dos semanas para Seguridad Nacional, creo que es una apuesta tonta", según recoge Fox News.

Por su parte, la representante Lauren Boebert justificó su rechazo a la situación en la que la normativa aprobada deja la financiación a ICE y al DHS en el aire, poniendo en peligro líneas maestras del programa republicano:

"Voté NO al minibús de 5 proyectos de ley. Los republicanos tienen la trifecta y deberíamos financiar el DHS al nivel de Trump para garantizar una seguridad fronteriza sólida, en lugar de continuar con el presupuesto de Biden-Schumer".

"Tenemos que empezar a negociar desde una posición de poder"

La republicana denunció que el paquete aprobado "incluye 1.300 millones de dólares en fondos destinados a financiar centros woke que practican abortos tardíos y cirugías de reasignación de sexo en menores", mientras deja fuera proyectos vitales para ella.

También Tim Burchett lamentó en un vídeo compartido en sus redes sociales que el visto bueno de los conservadores al proyecto de ley supone desperdiciar la verdadera fuerza de la trifecta que los republicanos disfrutan en estos momentos: "Tenemos que empezar a negociar desde una posición de poder. Trump te dirá: 'Negocia desde una posición de poder'".