Las acciones de Amazon caen casi un 8% tras anunciar una inversión récord de 200.000 millones en IA

Publicado por Diane Hernández 6 de febrero, 2026

Las acciones de Amazon registraron una caída cercana al 8 % este viernes luego de que la compañía anunciara planes para destinar 200.000 millones de dólares en 2026 a centros de datos, satélites y otras infraestructuras clave vinculadas a la inteligencia artificial, una cifra que superó en 50.000 millones de dólares las previsiones de Wall Street.

De acuerdo con The New York Times, el gigante tecnológico dio a conocer este ambicioso plan de inversión durante la presentación de sus resultados del cuarto trimestre, en un contexto marcado por la creciente competencia entre las grandes empresas del sector por liderar el desarrollo de la IA. El monto anunciado representa el más reciente incremento en el gasto de capital destinado a esta tecnología por parte de las principales firmas tecnológicas.

El anuncio de Amazon se suma a compromisos similares realizados por otros gigantes del sector. Google informó que planea invertir hasta 185.000 millones de dólares este año, mientras que Meta señaló la semana pasada que su gasto de capital -en gran medida orientado a infraestructura de IA- podría alcanzar los 135.000 millones de dólares.En conjunto, Amazon, Microsoft, Meta y Google ya superan el medio billón de dólares en inversiones anuales previstas.

Magnitud de las inversiones y la inquietud general

La magnitud de estas inversiones ha generado inquietud entre los inversores, especialmente por el tiempo necesario para obtener retornos. Tras el anuncio, las acciones de Amazon llegaron a caer más del 10 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado, en una reacción similar a la observada recientemente con otras compañías tecnológicas. Microsoft, por ejemplo, sufrió una caída cercana al 10 % la semana pasada, pese a haber superado las expectativas de ventas y beneficios, debido a un gasto de capital mayor al anticipado y a un crecimiento ligeramente inferior en su negocio de computación en la nube. Durante la sesión del viernes, los títulos de Amazon se mantenían con un descenso aproximado del 8 %.

Durante una llamada con analistas el jueves, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, defendió la estrategia de inversión. "Creo que esta es una oportunidad extraordinariamente inusual para cambiar de manera permanente el tamaño de Amazon", reseñó el diario.

Jassy sostuvo que, desde la perspectiva de los ejecutivos tecnológicos, invertir demasiado poco en inteligencia artificial representa un riesgo mayor que excederse en el gasto.

Amazon y sus competidores argumentan que actualmente no cuentan con suficiente capacidad operativa en sus centros de datos para atender la fuerte demanda de servicios de IA por parte de los clientes. Además, aseguran que la adopción de esta tecnología impulsa un mayor uso de los servicios tradicionales de computación en la nube, lo que genera ingresos adicionales en toda la empresa.