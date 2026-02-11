El panel de libertad religiosa de la Administración Trump echa a una comisaria 'antisionista'

Publicado por Andrew Bernard 11 de febrero, 2026

La Comisión de Libertad Religiosa de la Administración Trump destituyó el miércoles a uno de sus miembros después de que utilizara una audiencia sobre antisemitismo para exigir que los testigos condenaran a Israel e insistiera en que no es antisemita declarar que los judíos mataron a Jesús.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que preside la comisión, escribió que Carrie Jean Boller, ex Miss California y ahora activista conservadora, había abusado de su papel como miembro de la comisión en una audiencia del lunes.

"Ningún miembro de la Comisión tiene derecho a secuestrar una audiencia para su propia agenda personal y política sobre ningún tema", escribió Patrick. "Esto es claramente, sin lugar a dudas, lo que ocurrió el lunes en nuestra audiencia sobre el antisemitismo en Estados Unidos. Esta fue mi decisión".

El presidente Donald Trump creó la Comisión de Libertad Religiosa en mayo y nombró a Boller como uno de sus 13 miembros.

Su quinta audiencia del lunes contó con el testimonio de testigos de organizaciones religiosas, campus universitarios y la Administración sobre los esfuerzos para combatir el odio a los judíos en Estados Unidos, pero con frecuencia contó con largas digresiones de Boller sobre Israel y si era antisemita oponerse al sionismo.

"Ya que hemos mencionado a Israel un total de 17 veces, ¿está dispuesto a condenar lo que Israel ha hecho en Gaza?", preguntó Boller a Shabbos Kestenbaum, un activista judío.

Boller, que se convirtió al catolicismo en abril, hizo repetidas afirmaciones sobre su interpretación de la doctrina católica en relación con los judíos e Israel, a pesar de las réplicas de otro comisario católico y de un sacerdote católico que testificó en la audiencia.

"Soy católica, y los católicos no abrazan el sionismo, para que lo sepan, ¿entonces todos los católicos son antisemitas?", preguntó Boller a uno de los testigos.

La actividad de Boller en las redes sociales en los últimos meses ha estado dominada por expresiones de apoyo a los comentaristas conservadores Candace Owens y Tucker Carlson y por condenas a Israel. También, hacia la mitad de la audiencia, empezó a llevar un pin con la bandera palestina en la solapa.

En los días posteriores, volvió a las redes sociales, donde ha ganado decenas de miles de seguidores tras la audiencia, para deleitarse con su actuación y quejarse de las críticas de los "sionistas".

"Nunca doblaré la rodilla ante el Estado de Israel. Jamás", escribió el miércoles. "No soy esclava del dinero, los donantes o el acceso. Sólo pertenezco a Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida. Prefiero morir antes que doblar la rodilla ante Israel".

También publicó una foto de sí misma con Sameerah Munshi, una activista de la comunidad musulmana que permanece en la junta asesora de líderes laicos de la Comisión de Libertad Religiosa.

"Esta es la peor pesadilla de todo supremacista sionista", escribió Boller. "Condenamos la supremacía sionista y la exigencia de que neguemos nuestra fe individual por miedo a ser llamados antisemitas".

JNS solicitó comentarios de la Casa Blanca sobre la destitución de Boller de la comisión.

Candace Owens criticó la decisión de apartarla de la comisión el miércoles.

"Los sionistas son naturalmente hostiles a los católicos porque nos negamos a arrodillarnos ante la historia revisionista y a apoyar la masacre y la violación masiva de niños inocentes para adoradores ocultistas de Baal", escribió Owens.

Los grupos judíos y pro-Israel acogieron con satisfacción la destitución de Boller de la comisión el miércoles.

"Quienes tratan de dividir a judíos y cristianos, difunden falsedades sobre Israel y atacan a quienes luchan por la libertad religiosa en nuestra nación no deberían tener cabida en una comisión dedicada a la libertad religiosa", escribió Cristianos Unidos por Israel.

Nathan Diament, director ejecutivo del Orthodox Union Advocacy Center, dijo a JNS que estaba agradecido a la Casa Blanca y al presidente Patrick por tomar "medidas rápidas" para destituir a Boller.

"Que le vaya bien a Carrie Prejean Boller y a cualquiera que defienda el odio", dijo Diament.

Andrew Bernard es corresponsal en Washington de JNS.org.



© JNS