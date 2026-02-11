Murió James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's Creek', a los 48 años

Publicado por Williams Perdomo 11 de febrero, 2026

El actor James Van Der Beek, estrella de la serie de televisión Dawson's Creek, murió el miércoles a los 48 años después de una batalla contra el cáncer colorrectal.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", dijo una publicación en su página de Instagram.

Van Der Beek, que estaba casado y tenía seis hijos, anunció su diagnóstico de cáncer en 2024. "Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán", resaltó la publicación.

Además, el perfil oficial del actor resaltó que "por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".