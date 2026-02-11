Tres congresistas republicanos bloquean una medida que blinda los aranceles de la Administración Trump

Publicado por Carlos Dominguez 11 de febrero, 2026

Un pequeño grupo de republicanos protagonizó el martes una rebelión interna al oponerse a los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Su desacuerdo llevó a que la Cámara de Representantes rechazara una norma destinada a impedir futuras votaciones rápidas para derogar esas medidas comerciales.

La votación, que resultó en 217 contra 214, salió adelante gracias a que tres legisladores republicanos, Thomas Massie (R‑KY), Kevin Kiley (R‑CA) y Don Bacon (R‑NE), se unieron a los demócratas para tumbar el procedimiento.

Johnson no logra frenar las votaciones sobre aranceles

El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R‑La.), no logró convencer a los legisladores que se resistían, pese a retrasar la votación durante casi siete horas. El revés frustró su intento de bloquear cualquier votación inmediata para revisar o revertir los aranceles. La maniobra, que habría impedido votar hasta julio sobre resoluciones contra los aranceles de Trump, había expirado el 31 de enero.

El presidente de la Cámara señaló el martes que un caso pendiente ante la Corte Suprema, que cuestiona las emergencias nacionales que sustentan los aranceles, era una razón para restablecer la prohibición.

"La razón de esto, de extenderlo solo un poco más hasta julio, es permitir que la Corte Suprema falle en el caso pendiente que todos están observando y esperando", dijo Johnson. "Ese proceso está en marcha. Creo que es lógico permitir que continúe".

La corte determinará si Trump tiene la autoridad para usar una ley de poderes económicos de 1977 para imponer aranceles generalizados en todo el mundo.

El papel del Congreso en el debate arancelario

El congresista Don Bacon justificó su decisión de desmarcarse de la línea oficial del partido defendiendo que el Congreso debe recuperar su papel en materia comercial y fiscal, y lo expresó con firmeza al señalar que "el Artículo I de la Constitución otorga al Congreso la autoridad sobre impuestos y aranceles por una razón, pero durante demasiado tiempo hemos cedido esa autoridad al poder ejecutivo".

"Es hora de que el Congreso recupere esa responsabilidad. También me opongo a usar las votaciones de reglas para legislar. Quiero el debate y el derecho a votar sobre los aranceles", añadió.

En una entrevista después de votar en contra, el congresista Kiley declaró: "No creo que la Cámara deba limitar la autoridad de sus miembros y ampliar el poder del liderazgo a costa de ellos".

La medida procesal fue utilizada por la Cámara en marzo para bloquear los intentos de forzar una votación sobre la emergencia nacional que Trump invocó para aplicar los aranceles a Canadá, China y México. No obstante, de acuerdo con Politico, esto podría dar a los demócratas la oportunidad de forzar una votación tan pronto como esta semana sobre una resolución que desaprueba los aranceles del 25% del presidente a los productos canadienses.