Tras el evento con Nicki Minaj, Bessent anuncia que un millón de personas se registraron para las 'cuentas Trump'

Publicado por Joaquín Núñez 29 de enero, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que más de un millón de personas se registraron para crear sus 'cuentas Trump'. El anuncio se dio en medio de la reunión de gabinete, encabezada por el presidente Donald Trump, y apenas un día después del evento protagonizado por la cantante Nicki Minaj para promocionar esta política.

Las 'cuentas Trump' ofrecen a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión privada con 1.000 dólares. La familia del niño puede invertir todos los años en un vehículo con ventajas fiscales para hacer crecer el dinero. Los padres pueden contribuir hasta 5.000 dólares al año, con el límite potencialmente ajustado por inflación después de 2027. El programa comenzará el 4 de julio de 2026.

La iniciativa está dentro del 'Big Beautiful Bill' que Trump firmó el pasado 4 de julio, legislación que ahora también adquirió el nombre de Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras.

El pasado miércoles 28 de enero, Trump, Minaj y Bessent encabezaron un evento en Washington DC para promocionar las cuentas y alentar a la gente a inscribirse. La cantante incluso se comprometió a donar entre 150.000 y 300.000 dólares para financiar las 'cuentas Trump' de sus seguidores. "La educación financiera temprana y el apoyo financiero para nuestros hijos les darán una gran ventaja en la vida", expresó.

Apenas un día después, el secretario del Tesoro confirmó los resultados durante la reunión de gabinete: "Esta semana se han registrado un millón de personas para crear 'cuentas Trump'".

"Las 'cuentas Trump' y la próxima generación estadounidense se beneficiarán de la economía récord de hoy, de los mercados récord. (...) Creemos que habrá 25 millones de familias que cumplan los requisitos. El segmento que usted y ella (Minaj) hicieron tiene mil millones de visitas, mil millones de visitas en Internet", añadió Bessent.

Además, el secretario del Tesoro destacó el rumbo de la economía y prometió un muy próspero 2026 para todos los estadounidenses.

"Señor, cuando llegamos, la Administración Biden había destruido al pueblo estadounidense con las 'tras I': inmigración, inflación y tipos de interés. (...) La inflación, como hemos oído, vuelve a bajar hasta el objetivo. Los precios están bajando y los tipos de interés, esperamos que haya más en camino. Tenemos ganancias en los salarios, precios bajos, y creo que 2026 va a ser el año del boom de Trump. Va a ser un boom del lado de la oferta", añadió.